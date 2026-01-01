NodeBB ist eine Diskussionsplattform der nÃ¤chsten Generation, die auf Node.js und WebSockets basiert und Echtzeit-Diskussionen ermÃ¶glicht, die sich eher wie eine Chat-Anwendung anfÃ¼hlen als ein traditionelles Forum. Mit Ã¼ber 15.000 GitHub-Sternen wird es von Softwareprojekten, Bildungseinrichtungen, Gaming-Communities und Unternehmen fÃ¼r Diskussionen, Support und Wissensaustausch genutzt.

Das Selbst-Hosting von NodeBB auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Community-Daten, eliminiert Pro-Nutzer-GebÃ¼hren und ermÃ¶glicht es Ihnen, die Plattform mit Hunderten von Community-Plugins anzupassen â€“ alles unterstÃ¼tzt durch PostgreSQL fÃ¼r zuverlÃ¤ssigen, skalierbaren Speicher.