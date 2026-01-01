Fleet mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Geräteverwaltungsplattform zum Abfragen, Überwachen und Sichern von Endpunkten auf macOS, Windows, Linux und ChromeOS.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Fleet erstellen können
Fleet ist eine Open-Source-Geräteverwaltungsplattform, die auf osquery basiert und Sicherheits- und IT-Teams Echtzeit-SQL-ähnlichen Zugriff auf jeden registrierten Endpunkt ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen MDM- oder Agenten-basierten Tools kann Fleet Fragen zum Gerätestatus – installierte Software, laufende Prozesse, offene Netzwerkverbindungen, angemeldete Benutzer – sofort über ein Web-Dashboard oder eine API beantworten, anstatt auf geplante Erfassungsfenster zu warten.
Das Selbst-Hosting von Fleet auf Ihrem eigenen VPS hält die gesamte Endpunkt-Telemetrie auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne gerätebezogene Gebühren und ohne Daten, die an externe SaaS gesendet werden. Eine einzige Fleet-Instanz kann Hunderte bis Tausende von Geräten über macOS, Windows, Linux und ChromeOS von einer einzigen, einheitlichen Oberfläche aus verwalten.
Wichtige Funktionen von Fleet
Live-Endpunkt-Abfragen
Führen Sie SQL-Abfragen auf jedem registrierten Gerät in Echtzeit aus, um Sicherheits- und IT-Fragen zu beantworten, ohne auf geplante Scans warten zu müssen.
Schwachstellenmanagement
Fleet gleicht installierte Softwareversionen kontinuierlich mit CVE-Datenbanken ab und zeigt anfällige Pakete auf jedem registrierten Gerät an.
Plattformübergreifendes MDM
Registrieren und verwalten Sie macOS- und Windows-Geräte über native MDM-Profile, ohne einen separaten MDM-Server bereitzustellen.
Politikdurchsetzung
Definieren Sie den erwarteten Gerätezustand als Richtlinien und verfolgen Sie über ein zentrales Dashboard, welche Endpunkte konform sind und welche behoben werden müssen.
GitOps-Konfiguration
Verwalten Sie Abfragen, Richtlinien und Agentenkonfigurationen als Code in Git, damit Änderungen versionskontrolliert und auditierbar sind.
REST API und CLI
Automatisieren Sie die Registrierung, Abfrageplanung und Berichterstattung über eine vollständige REST-API oder das fleetctl Befehlszeilentool.
Warum Sie Fleet auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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