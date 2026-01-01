Jotty ist ein minimalistisches, selbst gehostetes Produktivitätstool, das alles in Markdown- und JSON-Dateien speichert – keine Datenbank, die gewartet werden muss. Es kombiniert einen TipTap WYSIWYG-Editor für umfangreiche Notizen und Checklisten mit Kanban-Boards und grundlegender Zeiterfassung und deckt das tägliche Aufgabenmanagement ohne unnötige Komplexität ab.

Jotty auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben bedeutet, dass Ihre Notizen und Aufgabenlisten privat bleiben, von jedem Gerät aus zugänglich sind und keine Abonnementgebühren anfallen. Die Mehrbenutzerunterstützung mit einem Admin-Panel ermöglicht es Familien oder kleinen Teams, eine Instanz mit separaten Notizsammlungen und optionaler kollaborativer Freigabe über Links zu teilen.