Faktory mit 1 Klick bereitstellen.
Hochleistungsfähiger, sprachenunabhängiger Hintergrundjob-Server mit einer integrierten Weboberfläche zur Überwachung und Verwaltung von Jobs.
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Was Sie mit Faktory erstellen können
Faktory ist ein eigenständiger Hintergrundjob-Server, der leistungsstarke Job-Verarbeitung in jede Programmiersprache bringt. Er bietet eine einfache protokollbasierte Schnittstelle, sodass Worker, die in Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP und weiteren Sprachen geschrieben sind, alle dieselbe Job-Infrastruktur nutzen können, ohne an ein einziges Sprach-Ökosystem gebunden zu sein.
Das Selbst-Hosten von Faktory auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Job-Warteschlangen, Wiederholungslogik und Leistungsdaten. Das integrierte Web-Dashboard ermöglicht es Ihnen, den Durchsatz zu überwachen, fehlgeschlagene Jobs zu überprüfen und Warteschlangen in Echtzeit zu verwalten, ohne zusätzliche Tools.
Wichtige Funktionen von Faktory
Sprachunabhängiges Design
Jede Sprache mit einer Faktory Client-Bibliothek kann Jobs einreihen und verarbeiten, was die Integration über polyglotte Stacks hinweg erleichtert.
Integriertes Web-Dashboard
Überwachen Sie Warteschlangentiefen, Auftragsdurchsatz und Fehler über eine intuitive, browserbasierte Benutzeroberfläche, die sofort einsatzbereit ist.
Zuverlässige Job-Persistenz
Jobs werden auf der Festplatte in einem eingebetteten, Redis-kompatiblen Speicher abgelegt, wodurch sichergestellt wird, dass keine Arbeit bei Neustarts oder Ausfällen verloren geht.
Automatische Wiederholungen
Fehlgeschlagene Jobs werden automatisch mit konfigurierbaren Wiederholungsintervallen wiederholt, wodurch manuelle Eingriffe bei vorübergehenden Fehlern reduziert werden.
Warteschlangenpriorisierung
Leitet Aufträge an benannte Warteschlangen mit konfigurierbaren Gewichtungen, damit hochpriorisierte Arbeit stets zuerst bearbeitet wird.
Warum Sie Faktory auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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