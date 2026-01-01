Apache Solr ist eine bewährte Open-Source-Suchplattform, die auf Apache Lucene basiert und von Tausenden von Organisationen weltweit genutzt wird. Sie bietet Volltextsuche, Facettensuche, Trefferhervorhebung, räumliche Suche und die Verarbeitung umfangreicher Dokumente – alles über eine REST-API, die mit jeder Sprache oder jedem Framework funktioniert.

Das Selbst-Hosting von Solr auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Suchinfrastruktur, den Datenschutz und die Leistungsoptimierung, ohne Gebühren pro Abfrage oder Anbieterbindung. Ob Sie nun eine Websitesuche, Produktfindung im E-Commerce oder die Abfrage von Unternehmensdokumenten benötigen, Solrs ausgereiftes Ökosystem und erweiterbares Schema machen es zu einer bewährten Grundlage.