Hemmelig mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Teilen Sie verschlüsselte, sich selbst zerstörende Geheimnisse über Einmal-Links, die nach dem ersten Lesen verschwinden.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Hemmelig
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hemmelig erstellen können
Hemmelig ist eine selbstgehostete Anwendung zum Teilen sensibler Informationen über verschlüsselte, selbstzerstörende Links. Passwörter, API-Schlüssel und private Notizen werden clientseitig verschlüsselt, bevor sie den Browser verlassen, sodass der Server immer nur Chiffretext speichert, den er nicht entschlüsseln kann. Jedes Geheimnis kann durch eine Passphrase geschützt, durch IP eingeschränkt, so eingestellt werden, dass es nach einer gewählten Zeit abläuft, oder auf eine maximale Anzahl von Aufrufen begrenzt werden.
Das Ausführen von Hemmelig auf Ihrem eigenen VPS hält alle geteilten Anmeldeinformationen von der Infrastruktur Dritter fern. Sie kontrollieren die Aufbewahrungsregeln, die Zugriffslogs und die Verschlüsselungsgrenze, was es passend macht für Teams, die Anmeldeinformationen, Kundendaten oder jede Nutzlast übergeben, die zu sensibel ist, um sie in E-Mails oder Chat-Verläufen zu hinterlassen.
Wichtige Funktionen von Hemmelig
Clientseitige Verschlüsselung
Geheimnisse werden im Browser mit AES-256-GCM vor dem Hochladen verschlüsselt, sodass der Server niemals Klartext sieht.
Einmalige Links
Jeder Link löscht sich selbst nach einer konfigurierbaren Ansichtsanzahl oder einem Ablaufzeitraum, ohne Spuren zu hinterlassen.
Passwort- und IP-Schutz
Schützen Sie Geheimnisse mit einer optionalen Passphrase oder beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte IP-Bereiche für eine zusätzliche Sicherheitsebene.
Verschlüsselte Datei-Uploads
Dateien an ein Geheimnis anhängen, mit derselben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die auf Text-Nutzdaten angewendet wird, bereit für authentifizierte Benutzer.
QR-Code-Teilen
Generieren Sie QR-Codes für jeden geheimen Link, damit Empfänger ihn auf einem Smartphone öffnen können, ohne lange URLs zu kopieren.
Kein Konto erforderlich
Jeder kann ein Geheimnis erstellen und öffnen, ohne sich anzumelden, während optionale Konten Dateien und den Verlauf freischalten.
Warum Sie Hemmelig auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.