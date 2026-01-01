Hemmelig ist eine selbstgehostete Anwendung zum Teilen sensibler Informationen über verschlüsselte, selbstzerstörende Links. Passwörter, API-Schlüssel und private Notizen werden clientseitig verschlüsselt, bevor sie den Browser verlassen, sodass der Server immer nur Chiffretext speichert, den er nicht entschlüsseln kann. Jedes Geheimnis kann durch eine Passphrase geschützt, durch IP eingeschränkt, so eingestellt werden, dass es nach einer gewählten Zeit abläuft, oder auf eine maximale Anzahl von Aufrufen begrenzt werden.

Das Ausführen von Hemmelig auf Ihrem eigenen VPS hält alle geteilten Anmeldeinformationen von der Infrastruktur Dritter fern. Sie kontrollieren die Aufbewahrungsregeln, die Zugriffslogs und die Verschlüsselungsgrenze, was es passend macht für Teams, die Anmeldeinformationen, Kundendaten oder jede Nutzlast übergeben, die zu sensibel ist, um sie in E-Mails oder Chat-Verläufen zu hinterlassen.