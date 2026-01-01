Pulsarr mit 1 Klick bereitstellen.
Echtzeit-Plex-Watchlist-Monitor, der mit Sonarr und Radarr synchronisiert wird, mit intelligenten Inhalts-Routing-Regeln.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Pulsarr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pulsarr erstellen kÃ¶nnen
Pulsarr verbindet Plex-Merklisten mit Sonarr und Radarr und verwandelt jedes Tippen auf â€žZur Merkliste hinzufÃ¼genâ€œ in der Plex-App in eine automatisierte Download-Anfrage â€” ohne zweites Frontend, separate Anmeldungen und Einladungen pro Benutzer. Es Ã¼berwacht Plex in Echtzeit fÃ¼r Plex Pass-Benutzer und greift fÃ¼r alle anderen auf gestaffeltes Polling zurÃ¼ck und leitet dann jeden Titel basierend auf von Ihnen definierten Regeln an die richtige Sonarr- oder Radarr-Instanz weiter.
Das Selbst-Hosting von Pulsarr auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Merklistendaten, Benutzerberechtigungen und arr API-SchlÃ¼ssel unter Ihrer Kontrolle. Genehmigungsworkflows, Kontingente pro Benutzer, Discord-Benachrichtigungen und die Plex-Label-Synchronisierung laufen kontinuierlich, ohne dass ein Heimserver online bleiben muss.
Wichtige Funktionen von Pulsarr
Echtzeit-Synchronisierung der Beobachtungsliste
Watchlist-ErgÃ¤nzungen von Plex Pass-Nutzern lÃ¶sen sofortige Sonarr- oder Radarr-Anfragen aus, wobei gestaffeltes Polling Nicht-Pass-Konten abdeckt.
Intelligentes Inhalts-Routing
Erstellen Sie UND/ODER-Regeln mithilfe von Genre, Benutzer, Sprache, Jahr, Zertifizierung, Bewertungen oder Streaming-Dienst, um Inhalte an die richtige arr-Instanz weiterzuleiten.
Genehmigung und Kontingente
Anfragen zur Administratorgenehmigung zurÃ¼ckstellen und tÃ¤gliche, wÃ¶chentliche oder monatliche Benutzerlimits durchsetzen, um Download-Warteschlangen unter Kontrolle zu halten.
Discord Bot-Integration
Genehmigungen verwalten, Anfragestatus anzeigen und Aktionen direkt aus Discord mithilfe interaktiver Slash-Befehle auslÃ¶sen.
MehrinstanzenunterstÃ¼tzung
Verteilen Sie Inhalte Ã¼ber mehrere Sonarr- und Radarr-Instanzen mit synchronisierten Tags, damit Sie immer wissen, welcher Nutzer was angefordert hat.
Flexible Benachrichtigungen
Senden Sie Updates Ã¼ber Plex Mobile Push, Discord, Webhooks oder Ã¼ber 80+ Dienste via Apprise, wenn Inhalte in Ihrer Mediathek landen.
Warum Sie Pulsarr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.