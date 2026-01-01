Yuvomi mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Privater selbstgehosteter Familienplaner für Aufgaben, Kalender, Mahlzeiten, Einkäufe und Haushaltsbudgets in einer Mobile-First-App.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Yuvomi erstellen können
Yuvomi ist ein Open-Source-Familienorganisator, der Aufgaben, gemeinsame Kalender, Einkaufslisten, Essenspläne, Rezepte, Budgets und Haushaltsnotizen in einer einzigen Mobile-First Progressive Web App zusammenführt. Jedes Modul ist unabhängig, sodass Sie nur die Teile nutzen können, die zu Ihrem Haushalt passen, und den Rest ignorieren können.
Das Self-Hosting von Yuvomi auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Haushaltsdaten – Termine, Belege, Kontaktlisten, medizinische Erinnerungen – von Cloud-Diensten Dritter fern. Die SQLite-Datenbank unterstützt optionale AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand, und ein integrierter Scheduler übernimmt automatische Backups, damit Ihre Familieninformationen privat bleiben, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.
Wichtige Funktionen von Yuvomi
Gemeinsamer Familienplaner
Koordinieren Sie Aufgaben, Kalender, Mahlzeiten und Einkaufslisten unter allen Haushaltsmitgliedern mit Mehrbenutzerzuweisungen und Benachrichtigungen.
Mobil-First PWA
Installiert sich als eine nativ wirkende Progressive Web-App auf Smartphones und Tablets, mit Offline-fähigen Ansichten für die Haushaltsverwaltung unterwegs.
Kalenderintegrationen
Synchronisieren Sie mit Google Kalender, iCloud via CalDAV, Apple-Geräten und ICS-Abonnements, um alle bestehenden Termine an einem Ort zu verwalten.
Verschlüsselter SQLite-Speicher
Optionale SQLCipher AES-256-Verschlüsselung schützt Haushaltsdaten im Ruhezustand, und geplante Backups können auf jedes WebDAV-Ziel gespiegelt werden.
Modulares Haushaltswerkzeugset
Aktivieren Sie nur die Module, die Sie benötigen — Budgets, Essensplanung, Rezepte, Geburtstage, Kontakte, Dokumente oder Haushaltsführung — und überspringen Sie den Rest.
Privat und trackerfrei
Keine Drittanbieter-Tracker, keine Telemetrie und eine MIT-Lizenz halten Ihre Familiendaten vollständig unter Ihrer eigenen Kontrolle auf Ihrem VPS.
Warum Sie Yuvomi auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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