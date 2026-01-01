Friendica ist eines der ältesten und interoperabelsten selbst gehosteten sozialen Netzwerke im Fediverse. Es föderiert gleichzeitig über ActivityPub, Diaspora und sein eigenes DFRN-Protokoll – was bedeutet, dass Ihre Friendica-Instanz sich mit Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-Pods und Dutzenden anderer Netzwerke von einem einzigen Konto aus verbinden kann. Im Gegensatz zu neueren Plattformen, die sich auf ein Protokoll konzentrieren, wurde Friendica speziell für maximale Föderationsreichweite im gesamten dezentralen sozialen Web entwickelt.

Der Betrieb von Friendica auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre soziale Identität und Daten. Sie wählen die Regeln, entscheiden, mit welchen Netzwerken föderiert werden soll, und behalten alle Beiträge, Kontakte und Medien unter Ihrer direkten Kontrolle – ohne Werbung und ohne eine Plattform, die morgen verschwinden oder ihre Bedingungen ändern kann.