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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Friendica erstellen können

Friendica ist eines der ältesten und interoperabelsten selbst gehosteten sozialen Netzwerke im Fediverse. Es föderiert gleichzeitig über ActivityPub, Diaspora und sein eigenes DFRN-Protokoll – was bedeutet, dass Ihre Friendica-Instanz sich mit Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-Pods und Dutzenden anderer Netzwerke von einem einzigen Konto aus verbinden kann. Im Gegensatz zu neueren Plattformen, die sich auf ein Protokoll konzentrieren, wurde Friendica speziell für maximale Föderationsreichweite im gesamten dezentralen sozialen Web entwickelt.

Der Betrieb von Friendica auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre soziale Identität und Daten. Sie wählen die Regeln, entscheiden, mit welchen Netzwerken föderiert werden soll, und behalten alle Beiträge, Kontakte und Medien unter Ihrer direkten Kontrolle – ohne Werbung und ohne eine Plattform, die morgen verschwinden oder ihre Bedingungen ändern kann.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Friendica

Universalföderation

Verbindet sich gleichzeitig mit ActivityPub-, Diaspora- und DFRN-Netzwerken — folgen und interagieren Sie mit Mastodon-, Misskey-, Pixelfed- und Diaspora-Nutzern über ein einziges Konto.

Vielfältige Beitragsformate

Unterstützt Langform-Beiträge mit vollständiger BBCode- und Markdown-Formatierung, Inline-Bildern, Dateianhängen und Umfragen — weit über das 500-Zeichen-Limit von Microblogging-Plattformen hinaus.

Datenschutzorientierte Kontakte

Feingranulare Zielgruppenkontrollen pro Beitrag – teilen Sie Inhalte mit allen, bestimmten Kontaktgruppen oder Einzelpersonen – bieten Ihnen Mastodon-ähnliche Privatsphäre mit Facebook-ähnlichen Gruppenmechanismen.

Forum und Gruppenkanäle

Erstellen Sie themenbasierte Forumskonten, in die sich jeder Fediverse-Nutzer einklinken kann, was vernetzte Community-Diskussionen über Netzwerkgrenzen hinweg ermöglicht.

Ereignisse und Kalender

Integrierte Event-Erstellung mit RSVP und einem persönlichen Kalender, der sich über föderierte Kontakte synchronisiert, nützlich zur Community-Koordination ohne externe Tools.

Plugin-Ökosystem

Erweitern Sie Friendica mit offiziellen Add-ons für LDAP-Authentifizierung, S3-Speicher, Push-Benachrichtigungen, zusätzliche OAuth-Anbieter und Cross-Posting auf andere Plattformen.

Warum Sie Friendica auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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