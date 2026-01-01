Icinga 2 mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Ãœberwachungsplattform fÃ¼r Hosts, Dienste und Metriken mit einer leistungsstarken DSL und REST-API.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Icinga 2
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Icinga 2 erstellen kÃ¶nnen
Icinga 2 ist der moderne Nachfolger von Nagios, in C++ fÃ¼r Performance neu geschrieben und basiert auf einer leistungsstarken Konfigurations-DSL, einer nativen REST-API und steckbaren Feature-Modulen. Es Ã¼berprÃ¼ft die VerfÃ¼gbarkeit von Hosts, Diensten, NetzwerkgerÃ¤ten und Anwendungen, berechnet StatusÃ¼bergÃ¤nge und Ausfallzeiten und lÃ¶st Benachrichtigungen aus, wenn etwas nicht funktioniert â€“ alles unterstÃ¼tzt durch Tausende bestehender Nagios-kompatibler Plugins.
Diese Vorlage bÃ¼ndelt Icinga 2 mit Icinga DB, einem Redis-gestÃ¼tzten Sync-Daemon, und Icinga Web 2, sodass Sie einen kompletten Monitoring-Stack mit einem modernen Dashboard sofort einsatzbereit erhalten. Das Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jede Warnung, Metrik und jedes Host-Inventar auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Host-Preise oder Herstellerbindung.
Wichtige Funktionen von Icinga 2
Nagios-Plugin kompatibel
Verwendet das gesamte Nagios-Plugin-Ã–kosystem, sodass bestehende PrÃ¼fskripte fÃ¼r HTTP, SMTP, Festplatte, CPU, Datenbanken und Zertifikate ohne Ã„nderungen funktionieren.
Modernes Web-Dashboard
Icinga Web 2 mit dem Icinga DB-Modul liefert eine schnelle Listen-, Filter- und Detail-UI mit Dunkelmodus, MassenbestÃ¤tigung und modaler Planung fÃ¼r Ausfallzeiten.
Leistungsstarkes Konfigurations-DSL
Regeln, Vorlagen und Host-Gruppen ermÃ¶glichen es Ihnen, die Ãœberwachung fÃ¼r Hunderte von Hosts in wenigen Zeilen zu definieren, anstatt Host-spezifische BlÃ¶cke zu wiederholen.
REST-API und Events
VollstÃ¤ndige REST-API fÃ¼r Hosts, Dienste, Ausfallzeiten, Kommentare und BestÃ¤tigungen treibt Automatisierung, Dashboards und ChatOps-Integrationen voran.
Icinga DB Streaming-Synchronisierung
Ein Redis-gestÃ¼tzter Synchronisierungs-Daemon streamt jedes PrÃ¼fergebnis und jede StatusÃ¤nderung in MariaDB, sodass die Web-UI immer den Live-Status mit minimaler VerzÃ¶gerung widerspiegelt.
Verteiltes Monitoring
Der Master-Container kann spÃ¤ter Satelliten- und Agenten-Zonen akzeptieren, wodurch Sie von demselben Konfigurationsbaum aus auf mehrere Rechenzentren skalieren kÃ¶nnen.
Warum Sie Icinga 2 auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.