Icinga 2 ist der moderne Nachfolger von Nagios, in C++ fÃ¼r Performance neu geschrieben und basiert auf einer leistungsstarken Konfigurations-DSL, einer nativen REST-API und steckbaren Feature-Modulen. Es Ã¼berprÃ¼ft die VerfÃ¼gbarkeit von Hosts, Diensten, NetzwerkgerÃ¤ten und Anwendungen, berechnet StatusÃ¼bergÃ¤nge und Ausfallzeiten und lÃ¶st Benachrichtigungen aus, wenn etwas nicht funktioniert â€“ alles unterstÃ¼tzt durch Tausende bestehender Nagios-kompatibler Plugins.

Diese Vorlage bÃ¼ndelt Icinga 2 mit Icinga DB, einem Redis-gestÃ¼tzten Sync-Daemon, und Icinga Web 2, sodass Sie einen kompletten Monitoring-Stack mit einem modernen Dashboard sofort einsatzbereit erhalten. Das Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jede Warnung, Metrik und jedes Host-Inventar auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Host-Preise oder Herstellerbindung.