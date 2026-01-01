Lidarr ist ein automatisiertes Verwaltungstool für Musiksammlungen, das auf dem bewährten arr-Framework basiert. Es verfolgt Diskografien von Künstlern, überwacht RSS-Feeds nach neuen Albumveröffentlichungen, löst Downloads über Ihren bevorzugten Client aus und organisiert alles in korrekt verschlagworteten und strukturierten Ordnern — alles ohne manuelle Eingriffe.

Wenn Sie Lidarr auf einem VPS ausführen, bleibt es 24/7 aktiv, wodurch sichergestellt wird, dass neue Veröffentlichungen sofort erfasst werden, sobald sie erscheinen, selbst wenn Ihre Heimcomputer ausgeschaltet sind. Es integriert sich mit qBittorrent, SABnzbd, NZBGet und anderen Download-Clients und verbindet sich mit Plex, Jellyfin und Emby, um Ihre Musikserver-Bibliothek nach jedem Erwerb zu aktualisieren.