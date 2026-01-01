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Open-Source-Web-Crawler, der Websites in sauberes, LLM-fähiges Markdown für KI-Datenpipelines konvertiert.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Crawl4AI erstellen können

Crawl4AI ist ein fortschrittlicher Web-Crawler und -Scraper, der speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde. Er wandelt Webinhalte in strukturierte, LLM-fähige Markdown-Ausgabe um und bildet damit die ideale Grundlage für RAG-Systeme (Retrieval-Augmented Generation), Trainingsdatensätze und KI-gesteuerte Content-Pipelines. Mit über 50.000 GitHub-Sternen ist er zur bevorzugten Crawling-Lösung in der KI-Entwickler-Community geworden.

Die Plattform unterstützt die volle Browser-Kontrolle für JavaScript-lastige Websites, asynchrones Crawling mit Browser-Pooling, intelligente Inhaltsfilterung und RESTful API-Zugriff – alles verpackt mit einem Echtzeit-Monitoring-Dashboard und einem interaktiven Playground. Das Selbsthosten von Crawl4AI auf Ihrem VPS bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung für intensive Crawling-Operationen und volle Kontrolle über die Datenverarbeitung, ohne sensible Inhalte über Drittanbieterdienste leiten zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Crawl4AI

LLM-bereite Ausgabe

Konvertiert gecrawlte Seiten in sauberes Markdown, optimiert für die direkte Einspeisung in Sprachmodell-Pipelines und RAG-Systeme.

Vollständige Browser-Steuerung

Verarbeitet JavaScript-gerenderte Seiten und dynamische Inhalte mithilfe von Browser-Pooling für eine hochleistungsfähige, präzise Datenextraktion.

RESTful API-Zugriff

Stellt HTTP-Endpunkte zur Integration von Web-Crawling in bestehende Anwendungen und automatisierte Daten-Workflows bereit.

Echtzeitüberwachung

Integriertes Dashboard und interaktive Testumgebung ermöglichen es Ihnen, Crawl-Vorgänge zu verfolgen, Extraktionsstrategien zu testen und Konfigurationen live zu debuggen.

Intelligente Filterung

Strukturierte Extraktionsstrategien filtern Rauschen und isolieren relevante Inhalte, wodurch die Nachbearbeitungsarbeit in Ihrer KI-Pipeline reduziert wird.

Warum Sie Crawl4AI auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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