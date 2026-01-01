Zensical ist eine moderne Dokumentationsplattform, entwickelt vom Team hinter Material for MkDocs. Es generiert ausgefeilte, durchsuchbare Dokumentations-Websites aus Markdown-Quelldateien und stellt diese mit einem integrierten Live-Vorschau-Server bereit â€“ sodass Ã„nderungen an Ihren Dokumenten sofort im Browser sichtbar sind. Es unterstÃ¼tzt sowohl sein eigenes natives zensical.toml -Format als auch bestehende mkdocs.yml -Konfigurationsdateien, was die Migration von MkDocs unkompliziert macht.

Zensical auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dokumentation auf einer Infrastruktur liegt, die Sie kontrollieren, ohne Seiten-GebÃ¼hr, ohne Leser-Tracking und ohne AbhÃ¤ngigkeit von einem Dokumentations-Hosting-Dienst eines Drittanbieters. Ein Starterprojekt wird beim ersten Start automatisch erstellt, sodass Sie sofort mit dem Schreiben beginnen kÃ¶nnen.