Zensical mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Dokumentationsplattform, die schÃ¶ne Markdown-basierte Projektdokumente mit Live-Vorschau erstellt und bereitstellt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Zensical erstellen kÃ¶nnen
Zensical ist eine moderne Dokumentationsplattform, entwickelt vom Team hinter Material for MkDocs. Es generiert ausgefeilte, durchsuchbare Dokumentations-Websites aus Markdown-Quelldateien und stellt diese mit einem integrierten Live-Vorschau-Server bereit â€“ sodass Ã„nderungen an Ihren Dokumenten sofort im Browser sichtbar sind. Es unterstÃ¼tzt sowohl sein eigenes natives
zensical.toml-Format als auch bestehende
mkdocs.yml-Konfigurationsdateien, was die Migration von MkDocs unkompliziert macht.
Zensical auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dokumentation auf einer Infrastruktur liegt, die Sie kontrollieren, ohne Seiten-GebÃ¼hr, ohne Leser-Tracking und ohne AbhÃ¤ngigkeit von einem Dokumentations-Hosting-Dienst eines Drittanbieters. Ein Starterprojekt wird beim ersten Start automatisch erstellt, sodass Sie sofort mit dem Schreiben beginnen kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von Zensical
Markdown-basierte Erstellung
Erstellen Sie Dokumentationen in einfachen Markdown-Dateien und lassen Sie diese als eine ausgefeilte, vollstÃ¤ndig navigierbare Dokumentations-Website rendern.
Live-Vorschau-Server
Der integrierte Entwicklungsserver lÃ¤dt die Dokumentation im Browser neu, sobald Quelldateien gespeichert werden, wodurch die Bearbeitung schnell und unmittelbar wird.
Volltextsuche
Die integrierte clientseitige Suche indiziert alle Dokumentationsseiten, sodass Leser Inhalte sofort ohne jegliche serverseitige Infrastruktur finden kÃ¶nnen.
MkDocs-KompatibilitÃ¤t
Liest vorhandene
mkdocs.yml Konfigurationsdateien, sodass Teams von MkDocs migrieren kÃ¶nnen, ohne ihre Konfiguration neu schreiben zu mÃ¼ssen.
Mehrsprachiger Support
VollstÃ¤ndige Internationalisierung in Ã¼ber 60 Sprachen fÃ¼r Dokumentationen, die globalen Zielgruppen in ihrer Muttersprache dienen.
Starterprojekt beim ersten Start
Initialisiert automatisch ein Beispiel-Dokumentationsprojekt bei der ersten Bereitstellung, damit Sie sofort mit dem Schreiben und Anpassen beginnen kÃ¶nnen.
Warum Sie Zensical auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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