Yucca ist ein selbst gehosteter Netzwerkvideorekorder (NVR), der entwickelt wurde, um IP-Kameras jeder Größenordnung zu verwalten, von wenigen Heimsicherheitskameras bis hin zu Tausenden von Unternehmens-Streams. Er unterstützt RTSP, ONVIF und gängige IP-Kamera-Protokolle und bietet Live-Ansicht, Aufzeichnung und Wiedergabe über eine Weboberfläche und eine Android-App.

Das Selbst-Hosting von Yucca auf einem VPS hält alle Kameraaufnahmen innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Cloud-Speichergebühren oder Zugriff durch Dritte. Bewegungserkennung mit E-Mail-Benachrichtigungen, Prometheus-Metriken zur Überwachung und eine skalierbare Architektur machen es zu einer praktischen Überwachungslösung für Heimsicherheit, Einzelhandelsüberwachung und kleine Unternehmensumgebungen.