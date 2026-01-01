Yucca mit 1 Klick bereitstellen.
Selbst gehosteter NVR für IP-Kameras mit Bewegungserkennung, RTSP/ONVIF-Unterstützung und einer Web-Benutzeroberfläche für Live- und aufgezeichnete Aufnahmen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Yucca erstellen können
Yucca ist ein selbst gehosteter Netzwerkvideorekorder (NVR), der entwickelt wurde, um IP-Kameras jeder Größenordnung zu verwalten, von wenigen Heimsicherheitskameras bis hin zu Tausenden von Unternehmens-Streams. Er unterstützt RTSP, ONVIF und gängige IP-Kamera-Protokolle und bietet Live-Ansicht, Aufzeichnung und Wiedergabe über eine Weboberfläche und eine Android-App.
Das Selbst-Hosting von Yucca auf einem VPS hält alle Kameraaufnahmen innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Cloud-Speichergebühren oder Zugriff durch Dritte. Bewegungserkennung mit E-Mail-Benachrichtigungen, Prometheus-Metriken zur Überwachung und eine skalierbare Architektur machen es zu einer praktischen Überwachungslösung für Heimsicherheit, Einzelhandelsüberwachung und kleine Unternehmensumgebungen.
Wichtige Funktionen von Yucca
RTSP- & ONVIF-Unterstützung
Verbinden Sie jede IP-Kamera, die RTSP- oder ONVIF-Protokolle unterstützt, und decken Sie damit die überwiegende Mehrheit der Consumer- und professionellen Kameras ab.
Bewegungserkennung
Automatisch Aufnahmen und E-Mail-Benachrichtigungen auslösen, wenn in Kamerazonen Bewegung erkannt wird, wodurch Speicherplatz und Störungen reduziert werden.
Live- & aufgezeichnete Wiedergabe
Live-Kamerastreams ansehen und aufgezeichnetes Material über das Webinterface oder die zugehörige Android-Anwendung überprüfen.
Skalierbare Architektur
Yucca skaliert von einer Handvoll Heimkameras bis zu Tausenden gleichzeitiger Streams ohne architektonische Änderungen.
Prometheus-Metriken
Export von Aufzeichnungs- und Stream-Gesundheitsmetriken an Prometheus zur Integration in bestehende Monitoring-Dashboards.
Warum Sie Yucca auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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