Bis zu 69 % Rabatt auf Text Generation Web UI

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Funktionsreiche Weboberfläche zum Ausführen lokaler LLMs mit GGUF-, GPTQ- und AWQ-Unterstützung auf CPU oder GPU.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Text Generation Web UI erstellen können

Text Generation Web UI ist eine Open-Source, Gradio-basierte Oberfläche zum lokalen Laden, Ausführen und Interagieren mit großen Sprachmodellen. Es unterstützt mehr Modellformate als praktisch jedes andere selbst gehostete LLM-Frontend – einschließlich GGUF über llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 und Transformers – was es zum primären Werkzeug für Benutzer macht, die mit verschiedenen Modelldateien von HuggingFace arbeiten und die volle Kontrolle über die Inferenzparameter benötigen.

Diese Bereitstellung verwendet den CPU-optimierten Build, der GGUF-quantisierte Modelle über das llama.cpp-Backend ausführt – praktisch auf jedem VPS ohne dedizierte GPU. Legen Sie eine beliebige GGUF-Modelldatei in das Modell-Volume, und sie wird auf der Registerkarte „Modelle“ zum Laden bereit angezeigt. Durch Self-Hosting bleiben Ihre Konversationen, System-Prompts und alle Dokumente, die Sie mit dem Modell teilen, auf Ihrer eigenen Infrastruktur.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Text Generation Web UI

Multiformat-Modellunterstützung

Laden Sie GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- und Transformers-Modelle über dieselbe Schnittstelle, ohne Backends neu zu konfigurieren oder den Container neu zu erstellen.

Chat, Anleiten und Notizbuch

Drei verschiedene Interaktionsmodi umfassen mehrstufige Konversationen, strukturierte Prompt-Antwort-Aufgaben und freie Textgenerierung in einem Tool.

Charakter- und Persona-System

Definieren Sie detaillierte KI-Charakterkarten mit Hintergrundgeschichten, Beispieldialogen und Avataren, um das Modellverhalten sitzungsübergreifend zu prägen.

OpenAI-kompatible API

Aktivieren Sie die optionale REST-API auf Port 5000, um externe Anwendungen mithilfe von Standard-OpenAI-Client-Bibliotheken ohne Codeänderungen zu verbinden.

Erweiterungsökosystem

Community-Erweiterungen fügen Funktionen wie Langzeitgedächtnis, Spracheingabe/-ausgabe, Stable Diffusion-Integration und benutzerdefinierte Tools hinzu.

GPU-freie CPU-Inferenz

Betreibt GGUF-quantisierte Modelle auf der CPU über llama.cpp – ein 3-7B-Parameter-Modell ist auf einem Standard-VPS mit 8 GB RAM praktikabel.

Warum Sie Text Generation Web UI auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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