Text Generation Web UI ist eine Open-Source, Gradio-basierte Oberfläche zum lokalen Laden, Ausführen und Interagieren mit großen Sprachmodellen. Es unterstützt mehr Modellformate als praktisch jedes andere selbst gehostete LLM-Frontend – einschließlich GGUF über llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 und Transformers – was es zum primären Werkzeug für Benutzer macht, die mit verschiedenen Modelldateien von HuggingFace arbeiten und die volle Kontrolle über die Inferenzparameter benötigen.

Diese Bereitstellung verwendet den CPU-optimierten Build, der GGUF-quantisierte Modelle über das llama.cpp-Backend ausführt – praktisch auf jedem VPS ohne dedizierte GPU. Legen Sie eine beliebige GGUF-Modelldatei in das Modell-Volume, und sie wird auf der Registerkarte „Modelle“ zum Laden bereit angezeigt. Durch Self-Hosting bleiben Ihre Konversationen, System-Prompts und alle Dokumente, die Sie mit dem Modell teilen, auf Ihrer eigenen Infrastruktur.