Meteroid mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Preis- und Abrechnungsinfrastruktur für SaaS — Abonnements, nutzungsbasierte Abrechnung, Rechnungsstellung und Umsatzanalysen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Meteroid erstellen können
Meteroid ist eine Open-Source-Abrechnungsplattform, die für moderne SaaS-Unternehmen entwickelt wurde, die die volle Kontrolle darüber benötigen, wie sie ihre Kunden bepreisen, messen und abrechnen. Sie verwaltet Abonnements, nutzungsbasierte Preise, Hybrid-Pläne, kostenlose Testphasen, Coupons und Bestandskundenregelungen über eine einzige API und Admin-Benutzeroberfläche, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Stripe Billing, einen Messdienst und eine selbst entwickelte Abrechnungsschicht zusammenzufügen.
Das Selbst-Hosting von Meteroid hält Kundendaten, Preislogik und Umsatzaufzeichnungen in Ihrem eigenen VPS, ohne ereignisbasierte Gebühren von Drittanbieter-Abrechnungsdienstleistern. Die Bereitstellung erfolgt mit PostgreSQL, ClickHouse für hochvolumige Messanalysen und Redpanda für Event-Streaming.
Wichtige Funktionen von Meteroid
Abonnementverwaltung
Verwalten Sie wiederkehrende Abonnements, kostenlose Testphasen, Upgrades, Downgrades und Bestandskundenpreise über eine einzige Admin-Benutzeroberfläche und REST-API.
Nutzungsbasierte Abrechnung
Streamen Sie Produkt-Events in ClickHouse und rechnen Sie nach gemessenen Dimensionen wie API-Aufrufen, Benutzerplätzen oder Speicherplatz mit einer Ingestion in unter einer Sekunde ab.
Automatisierte Rechnungsstellung
Generieren Sie anteilsgenaue Rechnungen bei jedem Abrechnungszyklus und stellen Sie diese über Webhooks oder nachgeschaltete Zahlungsdienstleister zu.
Hybrid-Preismodelle
Kombinieren Sie Pauschalgebühren, platzbasierte Gebühren, gestaffelte Nutzung und einmalige Posten im selben Plan ohne benutzerdefinierten Abrechnungscode.
Umsatzanalyse
Verfolgen Sie MRR, Abwanderung, Expansion und Kohortenbindung mit integrierten Dashboards, die auf Ihren Live-Abrechnungsdaten basieren.
Offene REST- und gRPC-APIs
Integrieren Sie Meteroid in Ihr Produkt mit erstklassigen REST- und gRPC-APIs und vermeiden Sie die Abhängigkeit von einem geschlossenen Abrechnungsanbieter.
Warum Sie Meteroid auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.