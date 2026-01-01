Meteroid ist eine Open-Source-Abrechnungsplattform, die für moderne SaaS-Unternehmen entwickelt wurde, die die volle Kontrolle darüber benötigen, wie sie ihre Kunden bepreisen, messen und abrechnen. Sie verwaltet Abonnements, nutzungsbasierte Preise, Hybrid-Pläne, kostenlose Testphasen, Coupons und Bestandskundenregelungen über eine einzige API und Admin-Benutzeroberfläche, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Stripe Billing, einen Messdienst und eine selbst entwickelte Abrechnungsschicht zusammenzufügen.

Das Selbst-Hosting von Meteroid hält Kundendaten, Preislogik und Umsatzaufzeichnungen in Ihrem eigenen VPS, ohne ereignisbasierte Gebühren von Drittanbieter-Abrechnungsdienstleistern. Die Bereitstellung erfolgt mit PostgreSQL, ClickHouse für hochvolumige Messanalysen und Redpanda für Event-Streaming.