OpenSpeedTest ist eine kostenlose, Open-Source HTML5-Geschwindigkeitstest-Anwendung, die vollständig im Browser läuft, ohne Flash, Java oder clientseitige Software zu benötigen. Sie misst präzise die Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit, den Ping und den Jitter von jedem modernen Webbrowser auf Smartphones, Tablets, Smart-TVs und Desktop-Computern.

Wenn Sie OpenSpeedTest auf Ihrem VPS selbst hosten, erhalten Sie einen privaten, unvoreingenommenen Messpunkt nahe Ihren gehosteten Anwendungen. Im Gegensatz zu öffentlichen Geschwindigkeitstest-Diensten, die von ISP-Beziehungen beeinflusst werden, misst Ihre Instanz die tatsächliche Leistung zu Ihrem eigenen Server – ideal zur Diagnose von Netzwerkproblemen, zur Überprüfung von ISP-Geschwindigkeiten und zum Benchmarking von VPN-Verbindungen, ohne Daten mit Dritten zu teilen.