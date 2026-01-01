SQLChat mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
KI-gestützter, Chat-basierter SQL-Client, der jede Datenbank in einfachem Englisch abfragt, anstatt SQL zu schreiben.
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Was Sie mit SQLChat erstellen können
SQLChat ist ein chatbasierter SQL-Client, der sich mit Ihren bestehenden Datenbanken verbindet und es Ihnen ermöglicht, diese mithilfe natürlicher Sprache abzufragen.
Anstatt SQL manuell zu schreiben, beschreiben Sie in einfachem Englisch, was Sie möchten, und SQLChat übersetzt es in eine SQL-Abfrage, führt diese aus und liefert die Ergebnisse – alles innerhalb einer konversationellen Oberfläche. Es liest Ihr Datenbankschema automatisch, sodass generierte Abfragen auf echte Tabellen- und Spaltennamen verweisen.
Das Selbst-Hosting von SQLChat auf Ihrem VPS bedeutet, dass Datenbank-Anmeldeinformationen und Abfrageergebnisse Ihre eigene Infrastruktur niemals verlassen. Das zustandslose Single-Service-Design macht es leichtgewichtig und einfach zu warten, während die Unterstützung für einen benutzerdefinierten KI-Endpunkt es Ihnen ermöglicht, die Inferenz über jedes OpenAI-kompatible Modell zu leiten.
Wichtige Funktionen von SQLChat
Natürliche Sprachabfragen
Beschreiben Sie in einfachem Englisch, was Sie möchten, und SQLChat generiert das SQL, führt es aus und liefert Ergebnisse, ohne dass Sie die genaue Syntax kennen müssen.
Multi-Datenbank-Unterstützung
Verbinden Sie sich mit MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase und anderen Datenbanken über eine einzige Oberfläche, ohne Tools wechseln zu müssen.
Schema-aware KI
SQLChat liest Ihr Datenbankschema automatisch, sodass die KI genaue Abfragen generieren kann, die auf echte Tabellen- und Spaltennamen verweisen.
Benutzerdefinierter KI-Endpunkt
Richten Sie SQLChat auf jeden OpenAI-kompatiblen API-Endpunkt, einschließlich selbst gehosteter Modelle über Ollama, um die KI-Inferenz auf Ihrer eigenen Infrastruktur zu halten.
Zustandslose Bereitstellung
Im Einzelbenutzermodus speichert SQLChat keine Daten serverseitig – Verbindungsprofile werden im Browser gespeichert, wodurch die Bereitstellung schlank bleibt und keine Datenbankabhängigkeit besteht.
Warum Sie SQLChat auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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