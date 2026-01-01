SQLChat ist ein chatbasierter SQL-Client, der sich mit Ihren bestehenden Datenbanken verbindet und es Ihnen ermöglicht, diese mithilfe natürlicher Sprache abzufragen.

Anstatt SQL manuell zu schreiben, beschreiben Sie in einfachem Englisch, was Sie möchten, und SQLChat übersetzt es in eine SQL-Abfrage, führt diese aus und liefert die Ergebnisse – alles innerhalb einer konversationellen Oberfläche. Es liest Ihr Datenbankschema automatisch, sodass generierte Abfragen auf echte Tabellen- und Spaltennamen verweisen.

Das Selbst-Hosting von SQLChat auf Ihrem VPS bedeutet, dass Datenbank-Anmeldeinformationen und Abfrageergebnisse Ihre eigene Infrastruktur niemals verlassen. Das zustandslose Single-Service-Design macht es leichtgewichtig und einfach zu warten, während die Unterstützung für einen benutzerdefinierten KI-Endpunkt es Ihnen ermöglicht, die Inferenz über jedes OpenAI-kompatible Modell zu leiten.