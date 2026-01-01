Vvveb CMS mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Drag-and-drop-CMS zum visuellen Erstellen von Websites, Blogs und Online-Shops, ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Vvveb CMS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vvveb CMS erstellen kÃ¶nnen
Vvveb ist ein Open-Source-Content-Management-System mit einem integrierten visuellen Drag-and-Drop-Seiteneditor. Es ermÃ¶glicht Ihnen, professionelle Websites, Blogs und Online-Shops zu gestalten und zu verÃ¶ffentlichen, indem Sie Komponenten auf die ArbeitsflÃ¤che ziehen und visuell anpassen â€“ keine Programmierung erforderlich.
Das Self-Hosting von Vvveb auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Website-Infrastruktur und Daten ohne monatliche SaaS-GebÃ¼hren. Die Komponentenbibliothek umfasst Layouts, Text, Medien, Formulare und E-Commerce-Elemente, wÃ¤hrend das Backend Mehrseitenverwaltung, Medien-Uploads und Theme-Anpassung bietet.
Wichtige Funktionen von Vvveb CMS
Visueller Website-Baukasten
Erstellen Sie Seiten, indem Sie Komponenten per Drag-and-Drop auf ein Live-Canvas ziehen, mit sofortigem visuellem Feedback und Inline-Bearbeitung.
E-Commerce-fÃ¤hig
Erstellen Sie Produktkataloge, WarenkÃ¶rbe und Checkout-AblÃ¤ufe mit integrierten E-Commerce-Komponenten und Vorlagen.
Blog-Management
Erstellen und verwalten Sie BlogbeitrÃ¤ge mit Kategorien, Tags und Autorenprofilen mithilfe der integrierten Content-Management-Tools.
Theme-Anpassung
Passen Sie Farben, Schriftarten und Layout global Ã¼ber den Theme-Editor an, ohne CSS- oder Template-Dateien direkt zu bearbeiten.
No-Code-VerÃ¶ffentlichung
Neue Seiten verÃ¶ffentlichen und Inhalte visuell aktualisieren, ohne Beteiligung von Entwicklern, wodurch Website-Updates schnell und unabhÃ¤ngig bleiben.
Warum Sie Vvveb CMS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.