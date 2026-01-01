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Selbst gehosteter Hörbuch- und Podcast-Server mit Mehrbenutzerunterstützung, Offline-Mobil-Apps und automatischem Metadatenabruf.

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KVM 8
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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Audiobookshelf erstellen können

Audiobookshelf ist ein umfassender, selbst gehosteter Medienserver, der speziell für Hörbücher, Podcasts und E-Books entwickelt wurde. Er bietet eine Progressive Web App, die von jedem Browser aus zugänglich ist, sowie native iOS- und Android-Apps mit Unterstützung für Offline-Hören. Die Plattform streamt alle Audioformate im laufenden Betrieb, ruft Metadaten und Cover Art automatisch ab und synchronisiert den individuellen Wiedergabefortschritt geräteübergreifend für jeden Benutzer.

Durch Self-Hosting haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Medienbibliothek – ohne Abonnementgebühren, Dateigrößenbeschränkungen und Anbieterbindung. Automatisches Herunterladen von Podcasts, RSS-Feed-Generierung, Kapitelverwaltung und Tools zum Zusammenführen von Audiodateien machen Audiobookshelf zu einem vollständigen Ersatz für kommerzielle Hörbuchplattformen, während Ihre Hörgewohnheiten und gekauften Inhalte vollständig privat bleiben.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Audiobookshelf

Mehrbenutzer-Fortschritts-Synchronisierung

Jeder Nutzer verfügt über einen unabhängigen Wiedergabefortschritt, der sich über Browser und mobile Geräte hinweg synchronisiert, wodurch es ideal für die gemeinsame Nutzung in der Familie oder im Haushalt ist.

Offline-Mobil-Apps

Native iOS- und Android-Apps ermöglichen es Nutzern, Inhalte herunterzuladen, um sie ohne Internetverbindung anzuhören, perfekt für Pendelfahrten und Reisen.

Automatischer Metadatenabruf

Cover-Art und Metadaten werden automatisch von Audible, Google Books, iTunes und anderen Quellen abgerufen, wodurch Ihre Bibliothek ohne manuellen Aufwand stets gepflegt aussieht.

Podcast-Management

Abonnieren Sie Podcasts, laden Sie neue Episoden automatisch herunter und generieren Sie private RSS-Feeds, damit Sie diese in jedem Podcast-Player anhören können, den Sie bereits verwenden.

Kapitelwerkzeuge

Kapiteldaten über die Audnexus API bearbeiten und nachschlagen, um anschließend aktualisierte Metadaten direkt in Audiodateien für eine präzise Kapitelnavigation einzubetten.

Warum Sie Audiobookshelf auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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