Audiobookshelf mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Hörbuch- und Podcast-Server mit Mehrbenutzerunterstützung, Offline-Mobil-Apps und automatischem Metadatenabruf.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Audiobookshelf erstellen können
Audiobookshelf ist ein umfassender, selbst gehosteter Medienserver, der speziell für Hörbücher, Podcasts und E-Books entwickelt wurde. Er bietet eine Progressive Web App, die von jedem Browser aus zugänglich ist, sowie native iOS- und Android-Apps mit Unterstützung für Offline-Hören. Die Plattform streamt alle Audioformate im laufenden Betrieb, ruft Metadaten und Cover Art automatisch ab und synchronisiert den individuellen Wiedergabefortschritt geräteübergreifend für jeden Benutzer.
Durch Self-Hosting haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Medienbibliothek – ohne Abonnementgebühren, Dateigrößenbeschränkungen und Anbieterbindung. Automatisches Herunterladen von Podcasts, RSS-Feed-Generierung, Kapitelverwaltung und Tools zum Zusammenführen von Audiodateien machen Audiobookshelf zu einem vollständigen Ersatz für kommerzielle Hörbuchplattformen, während Ihre Hörgewohnheiten und gekauften Inhalte vollständig privat bleiben.
Wichtige Funktionen von Audiobookshelf
Mehrbenutzer-Fortschritts-Synchronisierung
Jeder Nutzer verfügt über einen unabhängigen Wiedergabefortschritt, der sich über Browser und mobile Geräte hinweg synchronisiert, wodurch es ideal für die gemeinsame Nutzung in der Familie oder im Haushalt ist.
Offline-Mobil-Apps
Native iOS- und Android-Apps ermöglichen es Nutzern, Inhalte herunterzuladen, um sie ohne Internetverbindung anzuhören, perfekt für Pendelfahrten und Reisen.
Automatischer Metadatenabruf
Cover-Art und Metadaten werden automatisch von Audible, Google Books, iTunes und anderen Quellen abgerufen, wodurch Ihre Bibliothek ohne manuellen Aufwand stets gepflegt aussieht.
Podcast-Management
Abonnieren Sie Podcasts, laden Sie neue Episoden automatisch herunter und generieren Sie private RSS-Feeds, damit Sie diese in jedem Podcast-Player anhören können, den Sie bereits verwenden.
Kapitelwerkzeuge
Kapiteldaten über die Audnexus API bearbeiten und nachschlagen, um anschließend aktualisierte Metadaten direkt in Audiodateien für eine präzise Kapitelnavigation einzubetten.
Warum Sie Audiobookshelf auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.