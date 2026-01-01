Flagsmith ist eine Open-Source-Plattform für Feature-Flags und Remote-Konfiguration, die es Entwicklern ermöglicht, Code hinter Toggles bereitzustellen, Funktionen auf Benutzersegmente auszurichten und A/B-Tests durchzuführen, ohne neu deployen zu müssen. Entwickelt als selbst gehostete Alternative zu LaunchDarkly und Split, bietet es umgebungsspezifische Flag-Werte, prozentuale Rollouts, multivariate Variationen, Audit-Logs sowie SDKs für jede wichtige Programmiersprache und jedes mobile Framework.

Das Selbst-Hosting von Flagsmith auf Ihrem VPS hält jedes Feature-Flag, Benutzersegment und jede Rollout-Entscheidung innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt über einen Drittanbieter-SaaS zu laufen, der sehen könnte, wie Ihr Produkt ausgerollt wird. Der gebündelte Aufgabenprozessor verarbeitet die Webhook-Zustellung, geplante Flag-Änderungen und die Archivierung von Audit-Logs asynchron, ohne Anfragen zur Flag-Evaluierung zu blockieren.