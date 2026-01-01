Parse Server ist der Open-Source-Nachfolger der ursprÃ¼nglichen Parse-Plattform und bietet ein vollstÃ¤ndiges Backend-as-a-Service fÃ¼r Mobil- und Webanwendungen. Es stellt Objektspeicher, Benutzerauthentifizierung, Dateispeicherung, Push-Benachrichtigungen und Live-Abfragen Ã¼ber automatisch generierte REST- und GraphQL-APIs bereit, wodurch der GroÃŸteil des Standardcodes entfÃ¤llt, der normalerweise fÃ¼r die Bereitstellung einer verbundenen App erforderlich ist.

Das Selbst-Hosting von Parse Server auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Benutzerkonten, Anwendungsdaten und Cloud-Code-Logik â€“ ohne GebÃ¼hren pro Anfrage, ohne Anbieterbindung und ohne Ã¼berraschende Migrationsfristen. Diese Bereitstellung wird mit MongoDB und dem offiziellen Parse Dashboard geliefert, sodass Sie Klassen durchsuchen, Abfragen ausfÃ¼hren und das Schema vom ersten Tag an verwalten kÃ¶nnen.