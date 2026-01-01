Chibisafe mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Blitzschneller Open-Source-Dateitresor zum Hochladen, Teilen und Verwalten von Dateien, Fotos und Dokumenten mit teilbaren Links.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Chibisafe erstellen können
Chibisafe ist ein selbstgehosteter Dateitresor, der in TypeScript geschrieben wurde und das Teilen von Dateien mühelos macht. Laden Sie alles hoch – Fotos, Videos, Dokumente, Code-Snippets – und erhalten Sie einen sofort teilbaren Link. Geteilte Uploads stellen sicher, dass große Dateien zuverlässig übertragen werden, selbst bei langsameren Verbindungen, während eine übersichtliche Masonry-Galerie Ihnen ermöglicht, Ihre Medien visuell zu durchsuchen.
Im Gegensatz zu gehosteten Dateifreigabediensten gibt Ihnen das Selbst-Hosten von Chibisafe die volle Kontrolle über Speicher, Zugriffsrichtlinien und Benutzerverwaltung. Betreiben Sie es im öffentlichen Modus für offene Uploads, im Benutzerkonten-Modus für registrierte Benutzer oder im Nur-Einladung-Modus für private Teams – alles konfigurierbar über das integrierte Admin-Dashboard, ohne Konfigurationsdateien anfassen zu müssen.
Wichtige Funktionen von Chibisafe
Chunked-Dateiuploads
Teilt große Dateien automatisch in Blöcke auf, um zuverlässige Übertragungen selbst bei instabilen Verbindungen zu gewährleisten, ohne praktische Obergrenze für die Dateigröße.
Alben und Galerien
Organisieren Sie Uploads in Alben mit teilbaren Galerie-Links, um Fotosammlungen oder Dokumentenpakete über eine einzige URL zu verteilen.
Integrierter URL-Kürzer
Kürzen Sie externe URLs und nutzen Sie Dateihosting, um all Ihre Freigabeanforderungen in einem einzigen selbst gehosteten Dienst zu konsolidieren.
ShareX und iOS-Support
Die native ShareX-Konfiguration und eine iOS-Verknüpfung ermöglichen es Ihnen, Screenshots und Dateien vom Desktop oder Mobilgerät in Sekundenschnelle hochzuladen.
Flexible Zugriffskontrolle
Wechseln Sie zwischen öffentlichen, Benutzerkonten oder dem Nur-Einladung-Modus, um präzise zu steuern, wer auf Ihre Instanz hochladen kann.
Warum Sie Chibisafe auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.