Joomla mit 1 Klick bereitstellen.
Leistungsstarkes Open-Source CMS zum Erstellen dynamischer Websites, Portale und Webanwendungen mit mehrsprachiger UnterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Joomla
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Joomla erstellen kÃ¶nnen
Joomla ist ein ausgereiftes Open-Source-Content-Management-System mit Ã¼ber 100 Millionen Downloads, das alles von persÃ¶nlichen Blogs und Community-Portalen bis hin zu Unternehmensanwendungen und Regierungswebsites betreibt. Seine fortschrittliche Benutzerverwaltung, integrierte mehrsprachige UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 75 Sprachen und Tausende von Erweiterungen machen es zu einer der flexibelsten verfÃ¼gbaren CMS-Plattformen.
Joomla auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen dedizierte Ressourcen, volle Kontrolle Ã¼ber die PHP- und MySQL-Konfiguration und keine Shared-Hosting-EinschrÃ¤nkungen â€“ sodass Ihre Website mit Ihrem Publikum skaliert, ohne unvorhersehbare Leistung oder GebÃ¼hren pro Besucher.
Wichtige Funktionen von Joomla
Integrierte Mehrsprachigkeit
Verwalten Sie Inhalte in Ã¼ber 75 Sprachen nativ â€” keine Drittanbieter-Plugins erforderlich, was es ideal fÃ¼r internationale Unternehmen und Organisationen macht.
Erweiterte Zugriffskontrolle
Definieren Sie detaillierte Berechtigungen mit mehreren Benutzergruppen und Zugriffsebenen, damit Sie genau steuern kÃ¶nnen, wer Inhalte erstellen, bearbeiten oder verÃ¶ffentlichen darf.
Tausende von Erweiterungen
Erweitern Sie Joomla mit Templates, Komponenten, Modulen und Plugins aus dem Joomla Extensions Directory, um jede FunktionalitÃ¤t hinzuzufÃ¼gen, die Ihre Website benÃ¶tigt.
Integrierte SEO-Tools
StandardmÃ¤ÃŸig werden freundliche URLs, Meta-Beschreibungen und Sitemaps generiert, um die Suchmaschinen-Rankings ohne zusÃ¤tzliche Plugins zu verbessern.
Inhaltsversionierung
Verfolgen Sie jede ArtikelÃ¤nderung und stellen Sie jede frÃ¼here Version wieder her, um Ihre Inhalte vor versehentlichen Bearbeitungen oder unerwÃ¼nschten Ãœberarbeitungen zu schÃ¼tzen.
Warum Sie Joomla auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.