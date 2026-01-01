Bis zu 69 % Rabatt auf Joomla

Joomla mit 1 Klick bereitstellen.

Leistungsstarkes Open-Source CMS zum Erstellen dynamischer Websites, Portale und Webanwendungen mit mehrsprachiger UnterstÃ¼tzung.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Joomla erstellen kÃ¶nnen

Joomla ist ein ausgereiftes Open-Source-Content-Management-System mit Ã¼ber 100 Millionen Downloads, das alles von persÃ¶nlichen Blogs und Community-Portalen bis hin zu Unternehmensanwendungen und Regierungswebsites betreibt. Seine fortschrittliche Benutzerverwaltung, integrierte mehrsprachige UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 75 Sprachen und Tausende von Erweiterungen machen es zu einer der flexibelsten verfÃ¼gbaren CMS-Plattformen.

Joomla auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen dedizierte Ressourcen, volle Kontrolle Ã¼ber die PHP- und MySQL-Konfiguration und keine Shared-Hosting-EinschrÃ¤nkungen â€“ sodass Ihre Website mit Ihrem Publikum skaliert, ohne unvorhersehbare Leistung oder GebÃ¼hren pro Besucher.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Joomla

Integrierte Mehrsprachigkeit

Verwalten Sie Inhalte in Ã¼ber 75 Sprachen nativ â€” keine Drittanbieter-Plugins erforderlich, was es ideal fÃ¼r internationale Unternehmen und Organisationen macht.

Erweiterte Zugriffskontrolle

Definieren Sie detaillierte Berechtigungen mit mehreren Benutzergruppen und Zugriffsebenen, damit Sie genau steuern kÃ¶nnen, wer Inhalte erstellen, bearbeiten oder verÃ¶ffentlichen darf.

Tausende von Erweiterungen

Erweitern Sie Joomla mit Templates, Komponenten, Modulen und Plugins aus dem Joomla Extensions Directory, um jede FunktionalitÃ¤t hinzuzufÃ¼gen, die Ihre Website benÃ¶tigt.

Integrierte SEO-Tools

StandardmÃ¤ÃŸig werden freundliche URLs, Meta-Beschreibungen und Sitemaps generiert, um die Suchmaschinen-Rankings ohne zusÃ¤tzliche Plugins zu verbessern.

Inhaltsversionierung

Verfolgen Sie jede ArtikelÃ¤nderung und stellen Sie jede frÃ¼here Version wieder her, um Ihre Inhalte vor versehentlichen Bearbeitungen oder unerwÃ¼nschten Ãœberarbeitungen zu schÃ¼tzen.

Warum Sie Joomla auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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Nextcloud ist eine leistungsstarke, selbst gehostete ProduktivitÃ¤tsplattform

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WordPress ist der weltweit beliebteste Website-Baukasten und das meistgenutzte CMS

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