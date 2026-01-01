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Open-Source Headless CMS, das jedes Datenmodell über automatisch generierte REST- und GraphQL-APIs bereitstellt.

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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Daptin erstellen können

Daptin ist ein Open-Source-Backend-as-a-Service, das jedes Datenmodell in eine vollständige REST- und GraphQL-API verwandelt, mit integrierter Benutzerauthentifizierung, rollenbasierten Berechtigungen und Zustandsmaschinen. Anstatt Endpunkt-Handler zu schreiben, definieren Sie Entitäten und Beziehungen in YAML oder JSON, und Daptin generiert automatisch die vollständige CRUD-Schnittstelle, das Dashboard und die OpenAPI-Spezifikation.

Das Selbst-Hosting von Daptin auf Ihrem eigenen VPS hält Benutzerdatensätze, OAuth-Anmeldeinformationen und hochgeladene Assets vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Anfrage. Die Single-Binary-Bereitstellung umfasst integrierte Unterstützung für SQLite, PostgreSQL und MySQL, sowie rclone-gestützte Speicheradapter für Cloud-synchronisierte Dateispalten und integrierte Marktplatzpakete zur selektiven Aktivierung von Funktionen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Daptin

Automatisch generierte APIs

Definieren Sie Entitäten in YAML oder JSON, und Daptin stellt sofort REST-Endpunkte, ein GraphQL-Schema und eine OpenAPI-Spezifikation bereit — kein Handler-Code erforderlich.

Multi-Datenbank-Backend

Führen Sie dieselbe Daptin-Instanz mit SQLite für schnelle Starts aus, oder skalieren Sie auf PostgreSQL und MySQL, ohne eine einzige Zeile der Modelldefinitionen zu ändern.

Authentifizierung und Berechtigungen

Integrierte Benutzerverwaltung, OAuth2 Social Login, JWT-Autorisierung und feingranulare Berechtigungen auf Zeilenebene machen einen separaten Identitätsdienst überflüssig.

Aktionen und Zustandsmaschinen

Modellieren Sie Geschäftsworkflows direkt in Daptin mithilfe von Aktionsketten und endlichen Zustandsautomaten und ersetzen Sie damit benutzerdefinierten Servercode für die typische CRUD-Orchestrierung.

Cloud-Speicher-Synchronisierung

Asset-Spalten speichern Dateien über rclone-gestützte Anbieter, sodass Sie Uploads mit S3, Google Drive, Dropbox und Dutzenden anderer Backends standardmäßig synchronisieren können.

Warum Sie Daptin auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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