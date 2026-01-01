Daptin ist ein Open-Source-Backend-as-a-Service, das jedes Datenmodell in eine vollständige REST- und GraphQL-API verwandelt, mit integrierter Benutzerauthentifizierung, rollenbasierten Berechtigungen und Zustandsmaschinen. Anstatt Endpunkt-Handler zu schreiben, definieren Sie Entitäten und Beziehungen in YAML oder JSON, und Daptin generiert automatisch die vollständige CRUD-Schnittstelle, das Dashboard und die OpenAPI-Spezifikation.

Das Selbst-Hosting von Daptin auf Ihrem eigenen VPS hält Benutzerdatensätze, OAuth-Anmeldeinformationen und hochgeladene Assets vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Anfrage. Die Single-Binary-Bereitstellung umfasst integrierte Unterstützung für SQLite, PostgreSQL und MySQL, sowie rclone-gestützte Speicheradapter für Cloud-synchronisierte Dateispalten und integrierte Marktplatzpakete zur selektiven Aktivierung von Funktionen.