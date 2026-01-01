withoutbg mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes KI-Hintergrundentfernungs-Tool, das Bilder lokal verarbeitet, ohne Cloud-Abhängigkeit oder Gebühren pro Bild.
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Was Sie mit withoutbg erstellen können
withoutbg ist eine selbstgehostete KI-gestützte Anwendung zur Hintergrundentfernung, die eine vierstufige ONNX-Modell-Pipeline vollständig auf Ihrem eigenen Server ausführt. Sie bietet eine Drag-and-Drop-Weboberfläche zum Entfernen von Hintergründen aus Produktfotos, Porträts und Marketingbildern – ohne Dateien an einen Cloud-Dienst zu senden oder Gebühren pro Bild zu zahlen. Die Pipeline kombiniert ISNet-Segmentierung, Depth Anything V2-Führung, Focus Matting und ein Refiner-Modell, um saubere Ergebnisse mit transparentem Hintergrund allein durch CPU-Inferenz zu erzeugen.
Alle Modellgewichte sind im Docker-Image gebündelt, sodass über die Bereitstellung des Containers hinaus nichts konfiguriert werden muss – keine Modell-Downloads, keine GPU erforderlich, keine externen API-Aufrufe im Verarbeitungspfad.
Wichtige Funktionen von withoutbg
Lokale KI-Modell-Pipeline
Führt die gesamte Hintergrundentfernung auf Ihrem eigenen Server mithilfe gebündelter ONNX-Modelle durch — kein Bild wird jemals an einen externen Cloud-Dienst gesendet.
Vierstufige Verarbeitung
ISNet-Segmentierung, Depth Anything V2-Führung, Fokus-Matting und ein Verfeinerungsmodell arbeiten zusammen, um saubere Kanten bei Haaren, Fell und komplexen Motiven zu erzeugen.
Keine GPU erforderlich
CPU-basierte ONNX-Inferenz bedeutet, dass jeder Standard-VPS die vollständige Modell-Pipeline ohne GPU-Hardware oder CUDA-Setup betreiben kann.
Drag-and-Drop Web-UI
Die React-basierte Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, Bilder abzulegen und Ergebnisse mit transparentem Hintergrund im PNG-, JPEG- oder WebP-Format ohne jegliche Einrichtung herunterzuladen.
Keine Gebühren pro Bild
Selbst-Hosting beseitigt Gebühren pro Bild von SaaS-Hintergrundentfernungs-APIs – verarbeiten Sie unbegrenzt viele Bilder zu festen VPS-Kosten.
Warum Sie withoutbg auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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