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Selbstgehostetes KI-Hintergrundentfernungs-Tool, das Bilder lokal verarbeitet, ohne Cloud-Abhängigkeit oder Gebühren pro Bild.

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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit withoutbg erstellen können

withoutbg ist eine selbstgehostete KI-gestützte Anwendung zur Hintergrundentfernung, die eine vierstufige ONNX-Modell-Pipeline vollständig auf Ihrem eigenen Server ausführt. Sie bietet eine Drag-and-Drop-Weboberfläche zum Entfernen von Hintergründen aus Produktfotos, Porträts und Marketingbildern – ohne Dateien an einen Cloud-Dienst zu senden oder Gebühren pro Bild zu zahlen. Die Pipeline kombiniert ISNet-Segmentierung, Depth Anything V2-Führung, Focus Matting und ein Refiner-Modell, um saubere Ergebnisse mit transparentem Hintergrund allein durch CPU-Inferenz zu erzeugen.

Alle Modellgewichte sind im Docker-Image gebündelt, sodass über die Bereitstellung des Containers hinaus nichts konfiguriert werden muss – keine Modell-Downloads, keine GPU erforderlich, keine externen API-Aufrufe im Verarbeitungspfad.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von withoutbg

Lokale KI-Modell-Pipeline

Führt die gesamte Hintergrundentfernung auf Ihrem eigenen Server mithilfe gebündelter ONNX-Modelle durch — kein Bild wird jemals an einen externen Cloud-Dienst gesendet.

Vierstufige Verarbeitung

ISNet-Segmentierung, Depth Anything V2-Führung, Fokus-Matting und ein Verfeinerungsmodell arbeiten zusammen, um saubere Kanten bei Haaren, Fell und komplexen Motiven zu erzeugen.

Keine GPU erforderlich

CPU-basierte ONNX-Inferenz bedeutet, dass jeder Standard-VPS die vollständige Modell-Pipeline ohne GPU-Hardware oder CUDA-Setup betreiben kann.

Drag-and-Drop Web-UI

Die React-basierte Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, Bilder abzulegen und Ergebnisse mit transparentem Hintergrund im PNG-, JPEG- oder WebP-Format ohne jegliche Einrichtung herunterzuladen.

Keine Gebühren pro Bild

Selbst-Hosting beseitigt Gebühren pro Bild von SaaS-Hintergrundentfernungs-APIs – verarbeiten Sie unbegrenzt viele Bilder zu festen VPS-Kosten.

Warum Sie withoutbg auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Lokal starten. Global wachsen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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