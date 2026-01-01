withoutbg ist eine selbstgehostete KI-gestützte Anwendung zur Hintergrundentfernung, die eine vierstufige ONNX-Modell-Pipeline vollständig auf Ihrem eigenen Server ausführt. Sie bietet eine Drag-and-Drop-Weboberfläche zum Entfernen von Hintergründen aus Produktfotos, Porträts und Marketingbildern – ohne Dateien an einen Cloud-Dienst zu senden oder Gebühren pro Bild zu zahlen. Die Pipeline kombiniert ISNet-Segmentierung, Depth Anything V2-Führung, Focus Matting und ein Refiner-Modell, um saubere Ergebnisse mit transparentem Hintergrund allein durch CPU-Inferenz zu erzeugen.

Alle Modellgewichte sind im Docker-Image gebündelt, sodass über die Bereitstellung des Containers hinaus nichts konfiguriert werden muss – keine Modell-Downloads, keine GPU erforderlich, keine externen API-Aufrufe im Verarbeitungspfad.