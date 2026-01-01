Flowise mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen von LLM-OrchestrierungsablÃ¤ufen und KI-Agenten mit einer visuellen Drag-and-Drop-OberflÃ¤che.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Flowise erstellen kÃ¶nnen
Flowise ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die die Entwicklung anspruchsvoller KI-Anwendungen fÃ¼r Entwickler und Teams ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zugÃ¤nglich macht. Die visuelle Drag-and-Drop-OberflÃ¤che ermÃ¶glicht das Verbinden von Sprachmodellen, Vektordatenbanken, Speichersystemen und externen Tools zu kohÃ¤renten Workflows. Flowise unterstÃ¼tzt OpenAI, Anthropic, Google und Open-Source-Modelle, was es flexibel fÃ¼r vielfÃ¤ltige KI-AnwendungsfÃ¤lle macht, von Chatbots Ã¼ber RAG-Anwendungen bis hin zu autonomen Agenten.
Das Self-Hosting von Flowise auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre KI-Workflows, Konversationsdaten und integrierten Wissensdatenbanken. Sie kÃ¶nnen interne Datenbanken und APIs verbinden, die Cloud-Plattformen nicht erreichen kÃ¶nnen, und Ressourcen speziell fÃ¼r Ihre LLM-Workloads konfigurieren, ohne Preise pro API-Aufruf oder Datenschutzbedenken.
Wichtige Funktionen von Flowise
Visueller Flow-Baukasten
Drag-and-Drop-OberflÃ¤che zum Zusammenstellen komplexer KI-Pipelines aus vorgefertigten Knoten, ohne Orchestrierungscode schreiben zu mÃ¼ssen.
RAG-Support
Integrierte Retrieval-Augmented Generation Funktionen mit Vektordatenbank-Integration zum Erstellen von wissensbasierten KI-Anwendungen.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere LLMs
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Anthropic, Google, Cohere und lokalen Open-Source-Modellen Ã¼ber eine einzige, einheitliche OberflÃ¤che.
Agenten-Frameworks
Autonome KI-Agenten erstellen, die Werkzeuge nutzen, mehrstufige Aufgaben logisch lÃ¶sen und das KonversationsgedÃ¤chtnis sitzungsÃ¼bergreifend aufrechterhalten.
API-Integration
Stellen Sie jeden Flow als API-Endpunkt bereit, um KI-Funktionen direkt in Ihre bestehenden Anwendungen und Workflows einzubetten.
Warum Sie Flowise auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.