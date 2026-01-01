Flowise ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die die Entwicklung anspruchsvoller KI-Anwendungen fÃ¼r Entwickler und Teams ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zugÃ¤nglich macht. Die visuelle Drag-and-Drop-OberflÃ¤che ermÃ¶glicht das Verbinden von Sprachmodellen, Vektordatenbanken, Speichersystemen und externen Tools zu kohÃ¤renten Workflows. Flowise unterstÃ¼tzt OpenAI, Anthropic, Google und Open-Source-Modelle, was es flexibel fÃ¼r vielfÃ¤ltige KI-AnwendungsfÃ¤lle macht, von Chatbots Ã¼ber RAG-Anwendungen bis hin zu autonomen Agenten.

Das Self-Hosting von Flowise auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre KI-Workflows, Konversationsdaten und integrierten Wissensdatenbanken. Sie kÃ¶nnen interne Datenbanken und APIs verbinden, die Cloud-Plattformen nicht erreichen kÃ¶nnen, und Ressourcen speziell fÃ¼r Ihre LLM-Workloads konfigurieren, ohne Preise pro API-Aufruf oder Datenschutzbedenken.