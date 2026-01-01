CKAN ist das führende Open-Source-Datenmanagementsystem, das von nationalen, regionalen und städtischen Regierungen sowie Forschungseinrichtungen genutzt wird, um öffentliche Datenportale zu betreiben. Es kombiniert einen strukturierten Datensatzkatalog, umfangreiche Metadaten-Schemata, ein Volltext-Such-Backend und einen tabellarischen DataStore, der hochgeladene CSV- und Excel-Dateien über eine abfragbare REST-API zugänglich macht.

Das Selbst-Hosting von CKAN auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Datensatz, jede Organisationsstruktur und jeden API-Token unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Datensatz und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Aufzeichnungen. Die Plattform ist durch Hunderte von Community-Plugins hochgradig erweiterbar, die Harvesting, Geodaten, DCAT-Austausch, Single Sign-On und benutzerdefinierte Schemata abdecken.