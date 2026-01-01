CKAN mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Datenportal-Plattform zum Veröffentlichen, Teilen und Entdecken von Forschungs- und Regierungsdatensätzen.
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Was Sie mit CKAN erstellen können
CKAN ist das führende Open-Source-Datenmanagementsystem, das von nationalen, regionalen und städtischen Regierungen sowie Forschungseinrichtungen genutzt wird, um öffentliche Datenportale zu betreiben. Es kombiniert einen strukturierten Datensatzkatalog, umfangreiche Metadaten-Schemata, ein Volltext-Such-Backend und einen tabellarischen DataStore, der hochgeladene CSV- und Excel-Dateien über eine abfragbare REST-API zugänglich macht.
Das Selbst-Hosting von CKAN auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Datensatz, jede Organisationsstruktur und jeden API-Token unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Datensatz und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Aufzeichnungen. Die Plattform ist durch Hunderte von Community-Plugins hochgradig erweiterbar, die Harvesting, Geodaten, DCAT-Austausch, Single Sign-On und benutzerdefinierte Schemata abdecken.
Wichtige Funktionen von CKAN
Umfangreicher Datensatzkatalog
Organisieren Sie Datensätze in Gruppen und Organisationen mit benutzerdefinierten Metadaten-Schemata, Tags, Lizenzen und vollständiger Revisionshistorie pro Ressource.
Abfragbare DataStore-API
Hochgeladene CSV- und Excel-Dateien werden in einen PostgreSQL-gestützten DataStore übertragen, der Filterung, Sortierung und SQL-Abfragen über REST bereitstellt.
Solr-gestützte Suche
Ein dedizierter Solr-Index ermöglicht eine schnelle facettenreiche Suche über Titel, Beschreibungen, Tags und benutzerdefinierte Felder hinweg, selbst auf Portalen mit Millionen von Datensätzen.
Harvester und DCAT
Metadaten von anderen CKAN-, CSW- und DCAT-Endpunkten abrufen, um Datensätze über Institutionen hinweg ohne manuelle Neueingabe zu föderieren.
Granulare Berechtigungen
Organisationsbasierte Rollen ermöglichen es Ihnen, zu steuern, wer Datensätze erstellen, bearbeiten und veröffentlichen kann, mit öffentlichen, privaten und Entwurfs-Sichtbarkeitsstati pro Ressource.
Warum Sie CKAN auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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