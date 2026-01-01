Screego ist ein Open-Source-Bildschirmfreigabeserver, der es Teams ermöglicht, remote zusammenzuarbeiten, ohne sensible Bildschirminhalte über einen Drittanbieter-SaaS zu leiten. Es verwendet WebRTC für Low-Latency-Streaming und bündelt einen TURN-Relay-Server, damit Verbindungen auch durch restriktive Unternehmensfirewalls und symmetrische NAT erfolgreich sind – wodurch der häufigste Grund für das Scheitern der Bildschirmfreigabe in anderen Tools eliminiert wird.

Die Bereitstellung von Screego auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen einen permanenten Bildschirmfreigabe-Endpunkt unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Keine Begrenzung der Meeting-Kapazität, keine Abonnementkosten pro Host und kein Drittanbieterzugriff auf die geteilten Inhalte. Teilnehmer treten über jeden modernen Browser bei, ohne dass Plugins oder Downloads erforderlich sind.