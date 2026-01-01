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Selbstgehosteter Bildschirmfreigabe-Server mit einem integrierten TURN-Relay für zuverlässige WebRTC-Verbindungen durch jede Firewall.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan. Preise zzgl. MwSt.

Was Sie mit Screego erstellen können

Screego ist ein Open-Source-Bildschirmfreigabeserver, der es Teams ermöglicht, remote zusammenzuarbeiten, ohne sensible Bildschirminhalte über einen Drittanbieter-SaaS zu leiten. Es verwendet WebRTC für Low-Latency-Streaming und bündelt einen TURN-Relay-Server, damit Verbindungen auch durch restriktive Unternehmensfirewalls und symmetrische NAT erfolgreich sind – wodurch der häufigste Grund für das Scheitern der Bildschirmfreigabe in anderen Tools eliminiert wird.

Die Bereitstellung von Screego auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen einen permanenten Bildschirmfreigabe-Endpunkt unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Keine Begrenzung der Meeting-Kapazität, keine Abonnementkosten pro Host und kein Drittanbieterzugriff auf die geteilten Inhalte. Teilnehmer treten über jeden modernen Browser bei, ohne dass Plugins oder Downloads erforderlich sind.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Screego

Integriertes TURN-Relay

Screego bündelt einen TURN/STUN-Server, damit WebRTC-Verbindungen durch Unternehmens-Firewalls und symmetrisches NAT erfolgreich hergestellt werden können, ohne dass ein externer Relay-Dienst erforderlich ist.

Plugin-freier Beitritt

Zuschauer können Räumen über einen geteilten Link in jedem modernen Browser beitreten – keine Erweiterung, kein Client-Download oder keine Kontoregistrierung erforderlich.

Mehrere gleichzeitige Räume

Führen Sie beliebig viele unabhängige Bildschirmfreigabe-Sitzungen gleichzeitig aus, jede mit ihrem eigenen Einladungslink und isolierten Stream.

Keine Kapazitätsgrenzen

Veranstalten Sie unbegrenzte Sitzungen mit unbegrenzter Teilnehmerzahl – die Kapazität wird durch Ihre VPS-Ressourcen bestimmt, nicht durch eine Preiskategorie.

Prometheus-Metriken

Einen /metrics-Endpunkt für das Prometheus-Scraping bereitstellen, um aktive Räume, TURN-Verbindungen und die Relay-Bandbreite im Zeitverlauf zu verfolgen.

Warum Sie Screego auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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