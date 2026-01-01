ErsatzTV ist eine quelloffene, selbst gehostete Plattform, die eine persönliche Medienbibliothek — Plex, Jellyfin, Emby oder lokale Dateien — in live, individuell geplante TV-Kanäle mit einem echten elektronischen Programmführer umwandelt. Kanäle werden als M3U/HLS-Wiedergabelisten gestreamt, die jeder IPTV-fähige Client empfangen kann: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, Smart-TVs, Set-Top-Boxen und mobile Apps.

ErsatzTV auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen einen privaten Klassik-Kabel-Ersatz, der vollständig aus Medien besteht, die Sie bereits besitzen, ohne einen Streaming-Dienst abonnieren oder durch Werbung unterbrochen zu werden. Planen Sie thematische Marathons, Nachrichten-Rotationen, Musikvideo-Kanäle oder Kinderprogramm-Blöcke und sehen Sie diese dann auf jedem Gerät an, das IPTV unterstützt.