YOURLS in 1-Klick-Installation bereitstellen
Leichter selbst gehosteter PHP URL-KÃ¼rzer mit Klick-Analysen, Ã¼ber 300 Plugins und einer REST-API.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r YOURLS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit YOURLS erstellen kÃ¶nnen
YOURLS (Your Own URL Shortener) ist eine kleine, eigenstÃ¤ndige PHP-Anwendung, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihren eigenen URL-VerkÃ¼rzungsdienst auf Ihrer Domain zu betreiben. Im Gegensatz zu kommerziellen Diensten behÃ¤lt YOURLS alle Klickdaten und die Linkverwaltung vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle â€“ keine Ratenbegrenzungen, keine AbonnementgebÃ¼hren und kein Tracking Ihrer Zielgruppe durch Dritte.
Ãœber die grundlegende VerkÃ¼rzung hinaus bietet YOURLS integriertes Klick-Tracking, Referrer-Analysen und eine REST-API fÃ¼r die programmgesteuerte Linkverwaltung. Eine aktive Community hat Ã¼ber 300 Plugins entwickelt, die alles von der QR-Code-Generierung bis zu Geolocation-Weiterleitungen abdecken, was YOURLS zu einem der erweiterbarsten selbst gehosteten Link-KÃ¼rzer macht.
Wichtige Funktionen von YOURLS
Klick-Analyse
Verfolgen Sie Gesamtklicks, Referrer und Statistiken pro Link, damit Sie genau wissen, wie jede verkÃ¼rzte URL im Laufe der Zeit abschneidet.
Plugin-Ã–kosystem
Ãœber 300 Community-Plugins erweitern YOURLS um QR-Codes, Geolocation-Weiterleitungen, Link-Vorschauen und mehr â€” ohne individuelle Entwicklung.
REST API
Mit einer integrierten API kÃ¶nnen Sie Link-Statistiken programmatisch erstellen, erweitern und abrufen, wodurch YOURLS einfach in Anwendungen und Automatisierungsworkflows integriert werden kann.
Benutzerdefinierte SchlÃ¼sselwÃ¶rter
Vergeben Sie einprÃ¤gsame, benutzerdefinierte Slugs fÃ¼r jeden Link anstelle von zufÃ¤lligen Zeichen, wodurch Sie gebrandete URLs wie
yourdomain.com/launch erhalten.
Ã–ffentlicher oder privater Modus
Betreiben Sie YOURLS als privates Tool fÃ¼r Ihr Team oder stellen Sie es Ã¶ffentlich zur VerfÃ¼gung â€“ die Zugriffskontrolle ist ein einziger Konfigurationsschalter.
Bookmarklet-UnterstÃ¼tzung
Installieren Sie das Ein-Klick-Bookmarklet in jedem Browser, um die URL der aktuellen Seite zu kÃ¼rzen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu verlassen.
Warum Sie YOURLS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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