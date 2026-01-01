Bis zu 69 % Rabatt auf YOURLS

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Leichter selbst gehosteter PHP URL-KÃ¼rzer mit Klick-Analysen, Ã¼ber 300 Plugins und einer REST-API.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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KVM 1
17,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
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KVM 2
21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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200 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit YOURLS erstellen kÃ¶nnen

YOURLS (Your Own URL Shortener) ist eine kleine, eigenstÃ¤ndige PHP-Anwendung, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihren eigenen URL-VerkÃ¼rzungsdienst auf Ihrer Domain zu betreiben. Im Gegensatz zu kommerziellen Diensten behÃ¤lt YOURLS alle Klickdaten und die Linkverwaltung vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle â€“ keine Ratenbegrenzungen, keine AbonnementgebÃ¼hren und kein Tracking Ihrer Zielgruppe durch Dritte.

Ãœber die grundlegende VerkÃ¼rzung hinaus bietet YOURLS integriertes Klick-Tracking, Referrer-Analysen und eine REST-API fÃ¼r die programmgesteuerte Linkverwaltung. Eine aktive Community hat Ã¼ber 300 Plugins entwickelt, die alles von der QR-Code-Generierung bis zu Geolocation-Weiterleitungen abdecken, was YOURLS zu einem der erweiterbarsten selbst gehosteten Link-KÃ¼rzer macht.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von YOURLS

Klick-Analyse

Verfolgen Sie Gesamtklicks, Referrer und Statistiken pro Link, damit Sie genau wissen, wie jede verkÃ¼rzte URL im Laufe der Zeit abschneidet.

Plugin-Ã–kosystem

Ãœber 300 Community-Plugins erweitern YOURLS um QR-Codes, Geolocation-Weiterleitungen, Link-Vorschauen und mehr â€” ohne individuelle Entwicklung.

REST API

Mit einer integrierten API kÃ¶nnen Sie Link-Statistiken programmatisch erstellen, erweitern und abrufen, wodurch YOURLS einfach in Anwendungen und Automatisierungsworkflows integriert werden kann.

Benutzerdefinierte SchlÃ¼sselwÃ¶rter

Vergeben Sie einprÃ¤gsame, benutzerdefinierte Slugs fÃ¼r jeden Link anstelle von zufÃ¤lligen Zeichen, wodurch Sie gebrandete URLs wie yourdomain.com/launch erhalten.

Ã–ffentlicher oder privater Modus

Betreiben Sie YOURLS als privates Tool fÃ¼r Ihr Team oder stellen Sie es Ã¶ffentlich zur VerfÃ¼gung â€“ die Zugriffskontrolle ist ein einziger Konfigurationsschalter.

Bookmarklet-UnterstÃ¼tzung

Installieren Sie das Ein-Klick-Bookmarklet in jedem Browser, um die URL der aktuellen Seite zu kÃ¼rzen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu verlassen.

Warum Sie YOURLS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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