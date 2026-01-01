YOURLS (Your Own URL Shortener) ist eine kleine, eigenstÃ¤ndige PHP-Anwendung, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihren eigenen URL-VerkÃ¼rzungsdienst auf Ihrer Domain zu betreiben. Im Gegensatz zu kommerziellen Diensten behÃ¤lt YOURLS alle Klickdaten und die Linkverwaltung vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle â€“ keine Ratenbegrenzungen, keine AbonnementgebÃ¼hren und kein Tracking Ihrer Zielgruppe durch Dritte.

Ãœber die grundlegende VerkÃ¼rzung hinaus bietet YOURLS integriertes Klick-Tracking, Referrer-Analysen und eine REST-API fÃ¼r die programmgesteuerte Linkverwaltung. Eine aktive Community hat Ã¼ber 300 Plugins entwickelt, die alles von der QR-Code-Generierung bis zu Geolocation-Weiterleitungen abdecken, was YOURLS zu einem der erweiterbarsten selbst gehosteten Link-KÃ¼rzer macht.