Dragonfly ist ein moderner In-Memory-Datenspeicher, der vollständig mit den Redis- und Memcached-APIs kompatibel ist, was bedeutet, dass jede bestehende Anwendung, die Redis verwendet, zu Dragonfly wechseln kann, indem sie nur die Verbindungszeichenfolge ändert. Von Grund auf für Multi-Core-CPUs unter Verwendung einer Shared-Nothing-Thread-per-Core-Architektur entwickelt, liefert Dragonfly bis zu 25-mal mehr Durchsatz als Redis auf derselben Hardware, wobei es für denselben Datensatz deutlich weniger Speicher benötigt.

Das Selbst-Hosting von Dragonfly bietet Ihren Anwendungen einen Hochleistungs-Cache und Datenspeicher für Datenstrukturen ohne Kosten pro Operation oder Verbindungslimits. Die integrierte HTTP-Admin-Konsole bietet Servermetriken und Diagnosen, die von jedem Browser aus zugänglich sind, neben voller Kompatibilität mit der Redis CLI und jeder Redis-Client-Bibliothek.