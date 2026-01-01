ThinkDashboard ist ein minimalistisches, selbst gehostetes Lesezeichen-Dashboard, das in Go und Vanilla JavaScript entwickelt wurde, fÃ¼r Personen, die eine schnelle Browser-Startseite ohne den Ballast typischer Homelab-Dashboards wÃ¼nschen. Lesezeichen sind in Kategorien gruppiert, auf mehreren Seiten organisiert und werden Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche, textbasierte OberflÃ¤che angezeigt, die sofort auf Desktop- und MobilgerÃ¤ten lÃ¤dt.

Jedem Lesezeichen kann eine Tastenkombination zugewiesen werden, sodass das Ã–ffnen eines hÃ¤ufigen Ziels so schnell ist wie das DrÃ¼cken einer Taste â€” keine Maus, kein Such-Dropdown, keine Drittanbieter-Erweiterungen. Alle Daten befinden sich in JSON-Dateien auf einem persistenten Volume, was Backups trivial macht und Ihre Lesezeichensammlung vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt, anstelle eines gehosteten Lesezeichen-Dienstes.