EmailEngine ist ein selbstgehosteter Dienst, der sich mit IMAP- und SMTP-Postfächern – einschließlich Gmail, Outlook und jedem Standardanbieter – verbindet und alle E-Mail-Operationen über eine einzige REST-API bereitstellt. Anstatt Anwendungscode zu schreiben, der direkt mit IMAP kommuniziert, registrieren Entwickler E-Mail-Konten bei EmailEngine und senden, empfangen, suchen und synchronisieren E-Mails dann über saubere HTTP-Endpunkte.

Das Selbst-Hosten von EmailEngine auf Ihrem eigenen VPS hält Anmeldeinformationen für E-Mail-Konten und Nachrichtendaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. EmailEngine übernimmt die Wiederverbindung, die Verschlüsselung von Anmeldeinformationen und die Webhook-Zustellung, damit sich der Anwendungscode auf die Geschäftslogik konzentrieren kann und nicht auf die Handhabung des E-Mail-Protokolls. Eine 14-tägige Testphase ist inbegriffen; eine Lizenz ist für den fortgesetzten Produktionseinsatz erforderlich.