EmailEngine mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete E-Mail-API, die IMAP- und SMTP-Konten verbindet und sie als eine einheitliche REST-Schnittstelle bereitstellt.
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Was Sie mit EmailEngine erstellen können
EmailEngine ist ein selbstgehosteter Dienst, der sich mit IMAP- und SMTP-Postfächern – einschließlich Gmail, Outlook und jedem Standardanbieter – verbindet und alle E-Mail-Operationen über eine einzige REST-API bereitstellt. Anstatt Anwendungscode zu schreiben, der direkt mit IMAP kommuniziert, registrieren Entwickler E-Mail-Konten bei EmailEngine und senden, empfangen, suchen und synchronisieren E-Mails dann über saubere HTTP-Endpunkte.
Das Selbst-Hosten von EmailEngine auf Ihrem eigenen VPS hält Anmeldeinformationen für E-Mail-Konten und Nachrichtendaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. EmailEngine übernimmt die Wiederverbindung, die Verschlüsselung von Anmeldeinformationen und die Webhook-Zustellung, damit sich der Anwendungscode auf die Geschäftslogik konzentrieren kann und nicht auf die Handhabung des E-Mail-Protokolls. Eine 14-tägige Testphase ist inbegriffen; eine Lizenz ist für den fortgesetzten Produktionseinsatz erforderlich.
Wichtige Funktionen von EmailEngine
Einheitliche E-Mail REST API
Zugriff auf alle IMAP- und SMTP-Operationen – Senden, Empfangen, Suchen, Synchronisieren – über einen einzigen HTTP-Endpunkt, unabhängig vom E-Mail-Anbieter.
Verwaltung mehrerer Konten
Registrieren Sie mehrere E-Mail-Konten von jedem Anbieter und verwalten Sie alle Posteingänge über eine einheitliche API, ohne anbieterspezifischen Integrationsaufwand.
Webhook-Ereigniszustellung
Erhalten Sie Echtzeit-HTTP-Benachrichtigungen, wenn neue E-Mails eintreffen, Nachrichten gelesen werden oder sich der Postfachstatus ändert, ohne Polling.
Zugangsdatenverschlüsselung
Alle gespeicherten E-Mail-Konto-Passwörter und OAuth-Tokens werden mit dem geheimen Hauptschlüssel verschlüsselt, den Sie bei der Bereitstellung konfigurieren.
SMTP-Einreichungs-Proxy
Senden Sie E-Mails im Namen registrierter Konten über einen integrierten SMTP-Proxy, ohne rohe Zugangsdaten an Versanddienste preiszugeben.
Warum Sie EmailEngine auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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