Warracker mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Garantieverwaltungssystem zur Verfolgung von Produktgarantien, Belegen und Ansprüchen an einem Ort.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Warracker
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Warracker erstellen können
Warracker ist eine Open-Source-Anwendung zur Garantie-Verfolgung, die alle Ihre Produktgarantien, Kaufbelege und Schadenshistorien in einem einzigen selbst gehosteten Dashboard zentralisiert. Anstatt E-Mail-Verläufe, Aktenschränke oder Tabellenkalkulationen durchsuchen zu müssen, erhalten Sie eine durchsuchbare Datenbank mit Ablaufwarnungen, Dokumentenspeicherung und Mehrbenutzerzugriff für Teams und Haushalte.
Warracker auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Kaufbelege, Rechnungs-Scans und Produktseriennummern auf einer Infrastruktur verbleiben, die Sie kontrollieren. Mit proaktiven E-Mail- und Push-Benachrichtigungen via Apprise erhalten Sie frühzeitige Warnungen, bevor Garantien ablaufen, sodass Sie handeln können, solange der Versicherungsschutz noch gilt.
Wichtige Funktionen von Warracker
Garantieablauf-Warnungen
Erhalten Sie E-Mail- und Push-Benachrichtigungen über mehr als 100 Dienste, darunter Telegram, Slack und Discord, bevor Garantien ablaufen.
Dokumentenspeicher
Laden Sie Belege, Rechnungen und Handbücher direkt zu jedem Garantiebeleg hoch und fügen Sie diese dort an, damit sie bei Bedarf sofort abrufbar sind.
Schadensfall-Lebenszyklus-Verfolgung
Verwalten Sie Garantieansprüche durchgängig mit Statusaktualisierungen und voller Transparenz über den gesamten Anspruchsprozess hinweg.
Erweiterte Suche und Filterung
Finden Sie jede Garantie sofort nach Produktname, Seriennummer, Anbieter oder benutzerdefinierten Tags in Ihrem gesamten Katalog.
Mehrbenutzerzugriff
Teilen Sie Garantieunterlagen innerhalb eines Teams oder Haushalts mit rollenbasierten Berechtigungen und Admin-Verwaltungsfunktionen.
CSV-Import und -Export
Migrieren Sie bestehende Garantieaufzeichnungen aus Tabellenkalkulationen per CSV-Import und exportieren Sie Ihre Daten jederzeit für vollständige Portabilität.
Warum Sie Warracker auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.