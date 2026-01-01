Warracker ist eine Open-Source-Anwendung zur Garantie-Verfolgung, die alle Ihre Produktgarantien, Kaufbelege und Schadenshistorien in einem einzigen selbst gehosteten Dashboard zentralisiert. Anstatt E-Mail-Verläufe, Aktenschränke oder Tabellenkalkulationen durchsuchen zu müssen, erhalten Sie eine durchsuchbare Datenbank mit Ablaufwarnungen, Dokumentenspeicherung und Mehrbenutzerzugriff für Teams und Haushalte.

Warracker auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Kaufbelege, Rechnungs-Scans und Produktseriennummern auf einer Infrastruktur verbleiben, die Sie kontrollieren. Mit proaktiven E-Mail- und Push-Benachrichtigungen via Apprise erhalten Sie frühzeitige Warnungen, bevor Garantien ablaufen, sodass Sie handeln können, solange der Versicherungsschutz noch gilt.