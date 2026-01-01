Invoice Ninja ist eine funktionsreiche Open-Source-Plattform zum Erstellen von Rechnungen, Verfolgen von Ausgaben, Verwalten von Kunden und Akzeptieren von Zahlungen. Es wird von Ã¼ber 100.000 Unternehmen weltweit genutzt und unterstÃ¼tzt mehr als 40 Zahlungs-Gateways, automatisierte Erinnerungen, wiederkehrende Rechnungen und Zeiterfassung â€“ alles in einer selbst gehosteten Anwendung.

Wenn Sie Invoice Ninja auf Ihrem eigenen VPS betreiben, behalten Sie die Kontrolle Ã¼ber Ihre Finanzdaten, ohne TransaktionsgebÃ¼hren, Abonnementkosten oder Anbieterbindung. Sie erhalten die volle EigentÃ¼merschaft an Kundenaufzeichnungen, Zahlungshistorien und Finanzberichten, ohne sensible GeschÃ¤ftsdaten mit Drittanbieter-SaaS-Anbietern zu teilen.