Invoice Ninja mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Rechnungs-, Abrechnungs- und Zahlungsplattform fÃ¼r Freiberufler und Kleinunternehmen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Invoice Ninja erstellen kÃ¶nnen
Invoice Ninja ist eine funktionsreiche Open-Source-Plattform zum Erstellen von Rechnungen, Verfolgen von Ausgaben, Verwalten von Kunden und Akzeptieren von Zahlungen. Es wird von Ã¼ber 100.000 Unternehmen weltweit genutzt und unterstÃ¼tzt mehr als 40 Zahlungs-Gateways, automatisierte Erinnerungen, wiederkehrende Rechnungen und Zeiterfassung â€“ alles in einer selbst gehosteten Anwendung.
Wenn Sie Invoice Ninja auf Ihrem eigenen VPS betreiben, behalten Sie die Kontrolle Ã¼ber Ihre Finanzdaten, ohne TransaktionsgebÃ¼hren, Abonnementkosten oder Anbieterbindung. Sie erhalten die volle EigentÃ¼merschaft an Kundenaufzeichnungen, Zahlungshistorien und Finanzberichten, ohne sensible GeschÃ¤ftsdaten mit Drittanbieter-SaaS-Anbietern zu teilen.
Wichtige Funktionen von Invoice Ninja
Multi-Gateway-Zahlungen
Akzeptieren Sie Zahlungen Ã¼ber Stripe, PayPal, Authorize.net und Ã¼ber 40 weitere Gateways direkt auf kundenorientierten Rechnungen ohne zusÃ¤tzliche Abonnements.
Wiederkehrende Rechnungen
Automatisieren Sie die Rechnungsstellung fÃ¼r Stammkunden mit geplanten Rechnungen, die automatisch in einem festgelegten Zyklus erstellt und versendet werden, ohne manuelles Eingreifen.
Zeiterfassung
Erfassen Sie abrechenbare Stunden mit dem integrierten Timer und wandeln Sie die erfasste Zeit mit einem einzigen Klick direkt in Rechnungszeilen um.
Kundenportal
Bieten Sie Kunden ein gebrandetes Self-Service-Portal, um Rechnungen einzusehen, Zahlungen vorzunehmen und KontoauszÃ¼ge herunterzuladen, ohne Sie direkt kontaktieren zu mÃ¼ssen.
Kostenmanagement
Erfassen Sie GeschÃ¤ftsausgaben, hÃ¤ngen Sie Belege an und wandeln Sie Ausgaben in abrechenbare Kundenkosten in einem nahtlosen Arbeitsablauf um.
Warum Sie Invoice Ninja auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.