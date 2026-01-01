TensorZero ist eine Open-Source LLMOps-Plattform, die ein Hochleistungs-Rust-Gateway mit integrierten Observability-, Evaluations- und Optimierungsworkflows kombiniert. Im Gegensatz zu Multi-Tool-Stacks, die einen Proxy, einen Tracer und eine Fine-Tuning-Pipeline zusammenfÃ¼gen, behandelt TensorZero jede Inferenz, jedes Feedback-Signal und jeden Optimierungslauf als Teil eines einzigen Feedback-Loops â€” und verwandelt so den Produktions-Traffic in den Datensatz, der Ihre Prompts, Modelle und Routing-Entscheidungen verbessert.

Das Self-Hosting von TensorZero auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Prompts, Traces und Feedback-Daten in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Aufpreis pro Aufruf oder Token-Kontingente fÃ¼r die Observability. Der enthaltene ClickHouse-Store skaliert auf Millionen von Inferenzen, wÃ¤hrend das Gateway OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock und Dutzende anderer Anbieter hinter einer einzigen OpenAI-kompatiblen API proxyt.