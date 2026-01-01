TensorZero als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-LLMOps-Gateway, das Inferenz, Beobachtbarkeit, Evaluierungen und Optimierung in einer einzigen Rust-betriebenen Plattform vereinheitlicht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TensorZero erstellen kÃ¶nnen
TensorZero ist eine Open-Source LLMOps-Plattform, die ein Hochleistungs-Rust-Gateway mit integrierten Observability-, Evaluations- und Optimierungsworkflows kombiniert. Im Gegensatz zu Multi-Tool-Stacks, die einen Proxy, einen Tracer und eine Fine-Tuning-Pipeline zusammenfÃ¼gen, behandelt TensorZero jede Inferenz, jedes Feedback-Signal und jeden Optimierungslauf als Teil eines einzigen Feedback-Loops â€” und verwandelt so den Produktions-Traffic in den Datensatz, der Ihre Prompts, Modelle und Routing-Entscheidungen verbessert.
Das Self-Hosting von TensorZero auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Prompts, Traces und Feedback-Daten in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Aufpreis pro Aufruf oder Token-Kontingente fÃ¼r die Observability. Der enthaltene ClickHouse-Store skaliert auf Millionen von Inferenzen, wÃ¤hrend das Gateway OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock und Dutzende anderer Anbieter hinter einer einzigen OpenAI-kompatiblen API proxyt.
Wichtige Funktionen von TensorZero
Vereinheitlichtes LLM-Gateway
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM und Dutzende weiterer Anbieter Ã¼ber eine einzige OpenAI-kompatible API, die in hochperformantem Rust geschrieben ist.
Integrierte Observability
Jede Inferenz wird automatisch in ClickHouse mit vollstÃ¤ndigen Eingaben, Ausgaben, Latenz und Kosten erfasst â€” kein separater Tracing-Dienst erforderlich.
ProduktionsrÃ¼ckkopplungsschleife
Ordnen Sie Nutzerfeedback, Bewertungen und Metriken jeder Inferenz zu, um den beschrifteten Datensatz zu erstellen, der die Prompt- und Modelloptimierung vorantreibt.
Automatisierte Optimierung
Nutzen Sie integrierte Workflows, um Modelle feinabzustimmen, aus grÃ¶ÃŸeren Modellen zu destillieren und Prompt-Varianten direkt aus Ihrem Produktions-Traffic zu benchmarken.
Strukturierte Inferenz
Definieren Sie Schemata, Vorlagen und Varianten im Code, sodass Prompt-Ã„nderungen versioniert, typsicher und routbar sind, ohne Ihre Anwendung neu bereitzustellen.
Open-Source-selbstgehostet
Apache 2.0 lizenziert und lÃ¤uft vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur â€” Ihre Prompts, Traces und Feedback-Daten verlassen niemals Ihren VPS.
Warum Sie TensorZero auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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