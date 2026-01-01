Bis zu 69 % Rabatt auf TensorZero

TensorZero als 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-LLMOps-Gateway, das Inferenz, Beobachtbarkeit, Evaluierungen und Optimierung in einer einzigen Rust-betriebenen Plattform vereinheitlicht.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit TensorZero erstellen kÃ¶nnen

TensorZero ist eine Open-Source LLMOps-Plattform, die ein Hochleistungs-Rust-Gateway mit integrierten Observability-, Evaluations- und Optimierungsworkflows kombiniert. Im Gegensatz zu Multi-Tool-Stacks, die einen Proxy, einen Tracer und eine Fine-Tuning-Pipeline zusammenfÃ¼gen, behandelt TensorZero jede Inferenz, jedes Feedback-Signal und jeden Optimierungslauf als Teil eines einzigen Feedback-Loops â€” und verwandelt so den Produktions-Traffic in den Datensatz, der Ihre Prompts, Modelle und Routing-Entscheidungen verbessert.

Das Self-Hosting von TensorZero auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Prompts, Traces und Feedback-Daten in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Aufpreis pro Aufruf oder Token-Kontingente fÃ¼r die Observability. Der enthaltene ClickHouse-Store skaliert auf Millionen von Inferenzen, wÃ¤hrend das Gateway OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock und Dutzende anderer Anbieter hinter einer einzigen OpenAI-kompatiblen API proxyt.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von TensorZero

Vereinheitlichtes LLM-Gateway

Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM und Dutzende weiterer Anbieter Ã¼ber eine einzige OpenAI-kompatible API, die in hochperformantem Rust geschrieben ist.

Integrierte Observability

Jede Inferenz wird automatisch in ClickHouse mit vollstÃ¤ndigen Eingaben, Ausgaben, Latenz und Kosten erfasst â€” kein separater Tracing-Dienst erforderlich.

ProduktionsrÃ¼ckkopplungsschleife

Ordnen Sie Nutzerfeedback, Bewertungen und Metriken jeder Inferenz zu, um den beschrifteten Datensatz zu erstellen, der die Prompt- und Modelloptimierung vorantreibt.

Automatisierte Optimierung

Nutzen Sie integrierte Workflows, um Modelle feinabzustimmen, aus grÃ¶ÃŸeren Modellen zu destillieren und Prompt-Varianten direkt aus Ihrem Produktions-Traffic zu benchmarken.

Strukturierte Inferenz

Definieren Sie Schemata, Vorlagen und Varianten im Code, sodass Prompt-Ã„nderungen versioniert, typsicher und routbar sind, ohne Ihre Anwendung neu bereitzustellen.

Open-Source-selbstgehostet

Apache 2.0 lizenziert und lÃ¤uft vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur â€” Ihre Prompts, Traces und Feedback-Daten verlassen niemals Ihren VPS.

Warum Sie TensorZero auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Open-Source KI-Agenten-Framework mit Multi-Agenten-Zusammenarbeit und persistentem GedÃ¤chtnis

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