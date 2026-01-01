Silex ist die Open-Source-Alternative zu Webflow — ein visueller No-Code-Website-Baukasten, der vollständig im Browser läuft und standardmäßige HTML- und CSS-Dateien erzeugt. Im Gegensatz zu kommerziellen Website-Baukästen, die Ihre Designs und Inhalte auf ihrer Plattform sperren, speichert Silex alles als einfache Dateien auf Ihrem eigenen Server. Es verbindet sich mit Headless-CMS für dynamische Inhalte, integriert sich mit statischen Website-Generatoren wie 11ty und kann über ein Plugin-System erweitert werden.

Das Selbst-Hosting von Silex auf einem VPS bietet Webdesignern und Agenturen einen Arbeitsbereich für unbegrenzte Projekte zu festen Serverkosten, ohne Gebühren pro Website und ohne Abhängigkeit davon, dass eine Drittanbieterplattform online oder erschwinglich bleibt.