Tyk Gateway ist ein vollständig quelloffenes API-Gateway, das Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Kontingente und Anfragetransformation für Ihre Backend-Dienste verwaltet. Lizenziert unter der Mozilla Public License 2.0, ist jede Gateway-Funktion ohne Lizenzschlüssel verfügbar – OAuth 2.0, JWT-Validierung, GraphQL-Proxying und Plugin-Unterstützung sind alle im Open-Source-Build enthalten.

Redis ist die einzige Abhängigkeit, die verteilten Session-Speicher und Ratenbegrenzungszähler bereitstellt. Die Konfiguration erfolgt über eine REST-Management-API, wodurch Tyk mit Infrastructure-as-Code-Workflows und CI/CD-Pipelines kompatibel ist. Durch Self-Hosting bleiben der gesamte API-Traffic, Anmeldeinformationen und Nutzungsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.