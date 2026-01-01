Tyk Gateway mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-API-Gateway zur Sicherung, Verwaltung und Überwachung von REST-, GraphQL- und gRPC-APIs ohne kostenpflichtige Lizenzierung oder Feature-Paywalls.
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Was Sie mit Tyk Gateway erstellen können
Tyk Gateway ist ein vollständig quelloffenes API-Gateway, das Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Kontingente und Anfragetransformation für Ihre Backend-Dienste verwaltet. Lizenziert unter der Mozilla Public License 2.0, ist jede Gateway-Funktion ohne Lizenzschlüssel verfügbar – OAuth 2.0, JWT-Validierung, GraphQL-Proxying und Plugin-Unterstützung sind alle im Open-Source-Build enthalten.
Redis ist die einzige Abhängigkeit, die verteilten Session-Speicher und Ratenbegrenzungszähler bereitstellt. Die Konfiguration erfolgt über eine REST-Management-API, wodurch Tyk mit Infrastructure-as-Code-Workflows und CI/CD-Pipelines kompatibel ist. Durch Self-Hosting bleiben der gesamte API-Traffic, Anmeldeinformationen und Nutzungsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.
Wichtige Funktionen von Tyk Gateway
Authentifizierungs-Middleware
Schützen Sie APIs mit OAuth 2.0, JWT, HMAC-Signaturen, Basic Auth, gegenseitigem TLS oder API-Schlüsseln – kein benutzerdefinierter Authentifizierungscode erforderlich.
Ratenbegrenzung und Kontingente
Setzen Sie Ratenbegrenzungen und Nutzungsquoten pro Benutzer, pro Anwendung oder pro Richtlinie durch, um Missbrauch zu verhindern und einen gerechten Zugang zu gewährleisten.
Multi-Protokoll-Unterstützung
Leiten Sie REST-, GraphQL-, gRPC-, TCP- und WebSocket-APIs über ein einziges Gateway mit protokollbewusster Transformation und Proxying.
Transformationsanforderung
URLs umschreiben, Header einfügen oder entfernen, Anforderungs- und Antworttexte ändern und inline zwischen SOAP und und GraphQL konvertieren.
Plugin-Middleware
Erweitern Sie das Gateway-Verhalten mit benutzerdefinierter Logik, geschrieben in JavaScript, Python, Go oder gRPC, ohne den Kerncode zu ändern.
Warum Sie Tyk Gateway auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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