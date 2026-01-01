flatnotes ist eine minimalistische, selbst gehostete Notiz-App, die auf einem einzigen Prinzip basiert: Ihre Notizen sind reine Markdown-Dateien, nichts weiter. Es gibt keine Datenbank, keine Anbieterbindung und keine komplexen Datenstrukturen â€“ nur Textdateien auf Ihrem Server, die Sie mit jedem beliebigen Tool lesen, bearbeiten und sichern kÃ¶nnen. Die Ã¼bersichtliche OberflÃ¤che beseitigt Ablenkungen, sodass Sie sich auf das Schreiben, Organisieren und Verbinden von Ideen durch Wikilinks und die Volltextsuche konzentrieren kÃ¶nnen.

Das Selbst-Hosting von flatnotes auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre persÃ¶nlichen Gedanken, Forschungsnotizen und Journale vollstÃ¤ndig in Ihrer Infrastruktur verbleiben â€“ niemals gescannt, niemals ausgewertet und niemals Ã„nderungen der Nutzungsbedingungen Dritter unterliegen. Backups sind so einfach wie das Kopieren eines Ordners, und Ihre Notizen bleiben fÃ¼r immer portabel.