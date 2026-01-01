flatnotes mit 1 Klick bereitstellen.
Datenbanklose, selbstgehostete Notiz-App, die alle Ihre Notizen als einfache Markdown-Dateien speichert.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r flatnotes
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit flatnotes erstellen kÃ¶nnen
flatnotes ist eine minimalistische, selbst gehostete Notiz-App, die auf einem einzigen Prinzip basiert: Ihre Notizen sind reine Markdown-Dateien, nichts weiter. Es gibt keine Datenbank, keine Anbieterbindung und keine komplexen Datenstrukturen â€“ nur Textdateien auf Ihrem Server, die Sie mit jedem beliebigen Tool lesen, bearbeiten und sichern kÃ¶nnen. Die Ã¼bersichtliche OberflÃ¤che beseitigt Ablenkungen, sodass Sie sich auf das Schreiben, Organisieren und Verbinden von Ideen durch Wikilinks und die Volltextsuche konzentrieren kÃ¶nnen.
Das Selbst-Hosting von flatnotes auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre persÃ¶nlichen Gedanken, Forschungsnotizen und Journale vollstÃ¤ndig in Ihrer Infrastruktur verbleiben â€“ niemals gescannt, niemals ausgewertet und niemals Ã„nderungen der Nutzungsbedingungen Dritter unterliegen. Backups sind so einfach wie das Kopieren eines Ordners, und Ihre Notizen bleiben fÃ¼r immer portabel.
Wichtige Funktionen von flatnotes
Datenbankloser Speicher
Jede Notiz ist eine einfache Markdown-Datei auf der Festplatte â€” keine Datenbank erforderlich, was Backups und Migrationen trivial einfach macht.
Wikilink-Verbindungen
VerknÃ¼pfen Sie Ideen zwischen Notizen mit Wikilinks und verwandeln Sie Ihre Sammlung in ein persÃ¶nliches Wissensnetzwerk.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie sofort all Ihre Notizen, um jede Idee, jedes Snippet oder jede Referenz ohne manuelles Tagging zu finden.
Dual-Bearbeitungsmodi
Wechseln Sie zwischen rohem Markdown und einem visuellen WYSIWYG-Editor, je nach Ihren Vorlieben oder Ihrer Schreibaufgabe.
Tag-Organisation
Notizen mit Tags kategorisieren und filtern fÃ¼r eine schnelle Navigation in groÃŸen persÃ¶nlichen Wissensdatenbanken.
Warum Sie flatnotes auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.