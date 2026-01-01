Mealie ist ein selbst gehosteter Rezeptmanager, der Rezepte von jeder Website mit einem einzigen Klick importiert, Werbung und Unordnung entfernt, um saubere, durchsuchbare Rezepte dauerhaft auf Ihrem Server zu speichern. Er organisiert Rezepte nach Tags und KÃ¼chen, skaliert Portionen automatisch und zeigt NÃ¤hrwertinformationen an â€” alles in einem mobilfreundlichen Kochmodus.

Mealie selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Rezeptsammlung Website-Abschaltungen und Plattformwechsel Ã¼bersteht, alle Haushaltsmitglieder auf dieselbe Bibliothek zugreifen kÃ¶nnen und die wÃ¶chentliche Mahlzeitenplanung konsolidierte Einkaufslisten ohne AbonnementgebÃ¼hren generiert.