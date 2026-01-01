Twenty ist ein Open-Source-CRM der nĂ¤chsten Generation, das Entwicklungsteams die volle Kontrolle ĂĽber ihre Kundenbeziehungsworkflows gibt. Im Gegensatz zu starren SaaS-CRMs ermĂ¶glicht es Ihnen Twenty, jedes Feld, Objekt und jede Beziehung anzupassen, um Ihre genauen GeschĂ¤ftsprozesse durch ein flexibles Datenmodell abzubilden.

Das Selbst-Hosten von Twenty auf einem VPS hĂ¤lt alle Kundendaten privat und eliminiert LizenzgebĂĽhren pro Arbeitsplatz. Seine API-First-Architektur bedeutet, dass jede benutzerdefinierte Integration oder Automatisierung mĂ¶glich ist, und die moderne BenutzeroberflĂ¤che kommerziellen Alternativen in nichts nachsteht, wĂ¤hrend Sie die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber Ihre CRM-Infrastruktur erhalten.