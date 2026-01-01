Twenty mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Modernes Open-Source-CRM mit anpassbarem Datenmodell, API-First-Design und flexibler Workflow-Automatisierung.
WĂ¤hlen Sie einen VPS-Plan fĂĽr Twenty
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Twenty erstellen kĂ¶nnen
Twenty ist ein Open-Source-CRM der nĂ¤chsten Generation, das Entwicklungsteams die volle Kontrolle ĂĽber ihre Kundenbeziehungsworkflows gibt. Im Gegensatz zu starren SaaS-CRMs ermĂ¶glicht es Ihnen Twenty, jedes Feld, Objekt und jede Beziehung anzupassen, um Ihre genauen GeschĂ¤ftsprozesse durch ein flexibles Datenmodell abzubilden.
Das Selbst-Hosten von Twenty auf einem VPS hĂ¤lt alle Kundendaten privat und eliminiert LizenzgebĂĽhren pro Arbeitsplatz. Seine API-First-Architektur bedeutet, dass jede benutzerdefinierte Integration oder Automatisierung mĂ¶glich ist, und die moderne BenutzeroberflĂ¤che kommerziellen Alternativen in nichts nachsteht, wĂ¤hrend Sie die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber Ihre CRM-Infrastruktur erhalten.
Wichtige Funktionen von Twenty
Anpassbares Datenmodell
FĂĽgen Sie benutzerdefinierte Objekte, Felder und Beziehungen hinzu, um Ihre genaue GeschĂ¤ftsstruktur abzubilden, ohne Backend-Code schreiben zu mĂĽssen.
API-orientiert
Eine vollstĂ¤ndige GraphQL- und REST-API ermĂ¶glicht es Ihnen, Twenty mit jedem externen Tool, jeder Automatisierungsplattform oder jeder benutzerdefinierten Anwendung zu integrieren.
Kanban und Listenansichten
Wechseln Sie zwischen Kanban-Pipeline-Ansichten und Tabellenansichten, um Deals und Kontakte in dem Format zu verwalten, das zu Ihrem Workflow passt.
E-Mail-Integration
Verbinden Sie Gmail oder andere E-Mail-Anbieter, um die Kommunikation automatisch direkt Kontakten und GeschĂ¤ften zuzuordnen.
Keine Pro-Platz-GebĂĽhren
Self-Hosting eliminiert wiederkehrende CRM-Lizenzkosten, wodurch Twenty fĂĽr wachsende Vertriebsteams kostengĂĽnstig wird.
Warum Sie Twenty auf Hostinger ausfĂĽhren sollten
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.