Domoticz ist ein leichter Heimautomatisierungsserver, der Ihnen die Überwachung und Steuerung einer Vielzahl von Smart-Home-Geräten – Schalter, Sensoren, Thermostate, Energiezähler, Wetterstationen und mehr – über eine einzige Weboberfläche ermöglicht. Er unterstützt Hunderte von Hardware-Protokollen und Integrationen, darunter Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-Zähler und MQTT, wodurch er mit den meisten gängigen Smart-Home-Ökosystemen kompatibel ist.

Der Betrieb von Domoticz auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Automatisierungsregeln, historische Sensordaten und den Gerätezugriff – ohne Cloud-Abhängigkeit, ohne Abonnementgebühren und ohne Datenschutzrisiken durch Drittanbieterdienste. Sein geringer Ressourcenverbrauch macht ihn gut geeignet für Always-on-Bereitstellungen auf einem bescheidenen VPS.