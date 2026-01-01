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Schlankes Open-Source-Heimautomatisierungssystem zur Überwachung und Steuerung von Smart-Home-Geräten.

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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Domoticz erstellen können

Domoticz ist ein leichter Heimautomatisierungsserver, der Ihnen die Überwachung und Steuerung einer Vielzahl von Smart-Home-Geräten – Schalter, Sensoren, Thermostate, Energiezähler, Wetterstationen und mehr – über eine einzige Weboberfläche ermöglicht. Er unterstützt Hunderte von Hardware-Protokollen und Integrationen, darunter Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-Zähler und MQTT, wodurch er mit den meisten gängigen Smart-Home-Ökosystemen kompatibel ist.

Der Betrieb von Domoticz auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Automatisierungsregeln, historische Sensordaten und den Gerätezugriff – ohne Cloud-Abhängigkeit, ohne Abonnementgebühren und ohne Datenschutzrisiken durch Drittanbieterdienste. Sein geringer Ressourcenverbrauch macht ihn gut geeignet für Always-on-Bereitstellungen auf einem bescheidenen VPS.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Domoticz

Multiprotokoll-Geräteunterstützung

Verbinden Sie Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT und Hunderte anderer Hardware-Protokolle über eine einzige, einheitliche Schnittstelle.

Automatisierungsregel-Engine

Erstellen Sie zeitbasierte, ereignisgesteuerte und sensorgesteuerte Automatisierungsregeln ohne Programmierung, damit Ihr Zuhause nach Ihrem Zeitplan läuft.

Energieüberwachung

Verfolgen Sie den Strom-, Gas- und Wasserverbrauch in Echtzeit mit integrierter grafischer Darstellung und historischer Datenspeicherung, unterstützt durch SQLite.

Wetter- und Sensor-Dashboards

Visualisieren Sie Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Wind-, Regen- und Luftqualitätsdaten von lokalen Sensoren oder Online-Wetterdiensten in anpassbaren Dashboards.

Mobilfreundliche Oberfläche

Greifen Sie von jedem Browser oder Mobilgerät aus auf alle Geräte zu und steuern Sie diese, mit optionalen Push-Benachrichtigungen über Drittanbieterdienste.

Plugin- und Skript-Unterstützung

Erweitern Sie die Funktionalität mit Python-Plugins und Lua-Skripting, um benutzerdefinierte Hardware, APIs oder komplexe Automatisierungslogik zu integrieren.

Warum Sie Domoticz auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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