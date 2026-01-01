WebThings Gateway mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Gateway für das Web der Dinge zum Vereinheitlichen und Steuern von Smart-Home-Geräten über ein privates Web-Dashboard.
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Was Sie mit WebThings Gateway erstellen können
WebThings Gateway ist eine Open-Source-Implementierung der Web-of-Things-Spezifikation, die ursprünglich von Mozilla entwickelt wurde und jetzt von der WebThings-Community gepflegt wird. Es verbindet Smart-Home-Geräte aus verschiedenen Ökosystemen zu einem einzigen privaten Dashboard und stellt jedes Gerät als Web Thing mit einer Standard-HTTP- und WebSocket-API bereit.
Der Betrieb von WebThings Gateway auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätedaten, Automatisierungsregeln und Add-on-Konfigurationen vollständig von Anbieter-Clouds fern. Das Gateway unterstützt standardmäßig MQTT und IP-basierte Protokolle, während Zigbee-, Z-Wave- und Bluetooth-Add-ons für Benutzer verfügbar bleiben, die den VPS mit einer Remote-Bridge oder kompatibler Hardware koppeln.
Wichtige Funktionen von WebThings Gateway
Web der Dinge API
Jedes verbundene Gerät wird über eine standardmäßige HTTP- und WebSocket-Web-Things-API zugänglich gemacht, zur Verwendung in Skripten, Dashboards und Drittanbieter-Apps.
Visuelle Regel-Engine
Der Drag-and-Drop-Regel-Editor ermöglicht es Ihnen, Trigger und Aktionen über jedes verbundene Gerät hinweg zu verketten, ohne Code schreiben zu müssen.
Add-on-Ökosystem
Installieren Sie Adapter für MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuelle Sensoren und Dutzende weitere aus dem integrierten Add-on-Verzeichnis.
Standardmäßig privat
Alle Gerätedaten, Protokolle und Automatisierungen bleiben auf Ihrem VPS, ohne Anbieterkonto, Telemetrie und Cloud-Relay.
Grundriss und Protokolle
Platzieren Sie Geräte auf einem benutzerdefinierten Grundriss und überprüfen Sie historische Sensordaten mit der integrierten Protokollanzeige zur Fehlerbehebung.
Sprach- und HTTPS-Zugriff
Optionales Tunneling, HTTPS und Integrationen mit Sprachassistenten ermöglichen Ihnen den sicheren Zugriff auf das Gateway von überall.
Warum Sie WebThings Gateway auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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