Mitra ist eine in Rust geschriebene Open-Source-fÃ¶derierte Microblogging-Plattform, die sich Ã¼ber das ActivityPub-Protokoll mit dem breiteren Fediverse verbindet. Mit einem Speicherbedarf von unter 50 MB lÃ¤uft sie komfortabel auf den kleinsten VPS-Tarifen, wÃ¤hrend sie mit Mastodon, Pleroma, Misskey und anderen fÃ¶derierten Netzwerken interoperabel ist. Da Mitra die Mastodon-API implementiert, funktioniert jeder gÃ¤ngige Mastodon-Client sofort einsatzbereit.

Das Selbst-Hosting von Mitra auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihr soziales Netzwerk, Ihre BeitrÃ¤ge und Abonnentendaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle â€“ keine algorithmischen Feeds, keine Werbung und keine Drittanbieter-Plattform, die die Regeln bestimmt. Sie legen die Registrierungsrichtlinie, den Moderationsansatz und den FÃ¶derationsumfang fÃ¼r Ihre Community fest.