Mitra mit 1 Klick bereitstellen.
Schlankes, Rust-basiertes fÃ¶deriertes soziales Netzwerk mit voller Mastodon API-KompatibilitÃ¤t und geringem Speicherbedarf.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mitra erstellen kÃ¶nnen
Mitra ist eine in Rust geschriebene Open-Source-fÃ¶derierte Microblogging-Plattform, die sich Ã¼ber das ActivityPub-Protokoll mit dem breiteren Fediverse verbindet. Mit einem Speicherbedarf von unter 50 MB lÃ¤uft sie komfortabel auf den kleinsten VPS-Tarifen, wÃ¤hrend sie mit Mastodon, Pleroma, Misskey und anderen fÃ¶derierten Netzwerken interoperabel ist. Da Mitra die Mastodon-API implementiert, funktioniert jeder gÃ¤ngige Mastodon-Client sofort einsatzbereit.
Das Selbst-Hosting von Mitra auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihr soziales Netzwerk, Ihre BeitrÃ¤ge und Abonnentendaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle â€“ keine algorithmischen Feeds, keine Werbung und keine Drittanbieter-Plattform, die die Regeln bestimmt. Sie legen die Registrierungsrichtlinie, den Moderationsansatz und den FÃ¶derationsumfang fÃ¼r Ihre Community fest.
Wichtige Funktionen von Mitra
Geringer Speicherbedarf
LÃ¤uft mit unter 50 MB RAM, was ihn zum leichtesten verfÃ¼gbaren fÃ¶derierten sozialen Server macht und ideal fÃ¼r kleine VPS-Bereitstellungen ist.
Mastodon-API-kompatibel
Funktioniert mit praktisch jeder bestehenden Mastodon-Client-App im Web, auf dem Desktop, unter Android und iOS ohne Modifikation.
ActivityPub-FÃ¶deration
Verbindet sich mit Tausenden von Fediverse-Instanzen, sodass Nutzer Konten Ã¼ber Mastodon, Pleroma, Misskey und andere Plattformen hinweg folgen kÃ¶nnen.
Integrierte Abonnements
Native Abonnements fÃ¼r kostenpflichtige Inhalte, die in Monero abgewickelt werden, ermÃ¶glichen es Kreativen, ihre Arbeit ohne Drittanbieter-Zahlungsabwickler zu monetarisieren.
Account-Migration
Nutzer kÃ¶nnen ihre IdentitÃ¤t und Follower auf einen anderen Server verschieben, wodurch kein Lock-in an eine einzelne Instanz gewÃ¤hrleistet wird.
Tor- und I2P-Support
FÃ¶deriert Ã¼ber Tor und I2P sofort einsatzbereit fÃ¼r datenschutzorientierte Gemeinschaften und Onion-Routing-Instanzen.
Warum Sie Mitra auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.