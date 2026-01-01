Opengist mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Pastebin, betrieben mit Git, zum Teilen von Code-Snippets mit Syntaxhervorhebung und vollständiger Versionshistorie.
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Was Sie mit Opengist erstellen können
Opengist ist ein selbst gehostetes Pastebin, das jedes Snippet als echtes Git-Repository speichert. Im Gegensatz zu datenbankgestützten Paste-Tools ist jedes Gist vollständig klonbar – Benutzer können Updates pushen, den vollständigen Commit-Verlauf einsehen und über Standard-Git-Befehle via HTTP oder SSH zusammenarbeiten. Eine übersichtliche Weboberfläche bietet Syntax-Hervorhebung, Volltextsuche sowie öffentliche, private und nicht gelistete Sichtbarkeitsmodi für jedes Snippet.
Das Hosten von Opengist auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Eigentümerschaft an Ihren Code-Snippets und Pastes, ohne diese mit Drittanbieterdiensten zu teilen. SQLite wird standardmäßig verwendet, ohne dass ein zusätzlicher Datenbank-Container erforderlich ist. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Administrator mit Zugriff auf instanzweite Einstellungen und Benutzerverwaltung.
Wichtige Funktionen von Opengist
Git-gestützter Speicher
Jedes Snippet wird als echtes Git-Repository gespeichert und bietet standardmäßig Versionshistorie, Diffs sowie HTTP- oder SSH-Klonzugriff.
Syntaxhervorhebung
Unterstützt Hunderte von Sprachen mit automatischer Erkennung und manueller Übersteuerung für die präzise Hervorhebung jedes Code-Snippets oder jeder Konfigurationsdatei.
Sichtbarkeitssteuerung
Legen Sie einzelne Gists als öffentlich, privat oder nicht gelistet fest, um genau zu steuern, wer Ihre Schnipsel entdecken und ansehen kann.
Volltextsuche
Suchen Sie in allen Gists nach Inhalt, Dateiname oder Sprache mithilfe des integrierten Bleve-Index – keine externe Suchmaschine erforderlich.
OAuth-Anmeldung
Melden Sie sich mit GitHub, GitLab, Gitea oder einem beliebigen OIDC-kompatiblen Anbieter an, anstatt ein separates lokales Konto zu verwalten.
Einbettbare Schnipsel
Bette jedes Gist auf externen Seiten mit einem generierten Skript-Tag ein, das Live-Code mit Syntaxhervorhebung inline rendert.
Warum Sie Opengist auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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