Opengist ist ein selbst gehostetes Pastebin, das jedes Snippet als echtes Git-Repository speichert. Im Gegensatz zu datenbankgestützten Paste-Tools ist jedes Gist vollständig klonbar – Benutzer können Updates pushen, den vollständigen Commit-Verlauf einsehen und über Standard-Git-Befehle via HTTP oder SSH zusammenarbeiten. Eine übersichtliche Weboberfläche bietet Syntax-Hervorhebung, Volltextsuche sowie öffentliche, private und nicht gelistete Sichtbarkeitsmodi für jedes Snippet.

Das Hosten von Opengist auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Eigentümerschaft an Ihren Code-Snippets und Pastes, ohne diese mit Drittanbieterdiensten zu teilen. SQLite wird standardmäßig verwendet, ohne dass ein zusätzlicher Datenbank-Container erforderlich ist. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Administrator mit Zugriff auf instanzweite Einstellungen und Benutzerverwaltung.