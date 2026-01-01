DocuSeal ist eine kostenlose Open-Source-E-Signatur-Plattform fÃ¼r Dokumente, die die Kernfunktionen kommerzieller Dienste wie DocuSign und PandaDoc bietet â€“ Drag-and-Drop-Feldplatzierung, mehrere Signaturtypen, automatisierte Erinnerungen und vollstÃ¤ndige Audit-Trails â€“ ohne Abonnementkosten oder GebÃ¼hren pro Dokument.

Das Self-Hosting von DocuSeal auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre VertrÃ¤ge, Vereinbarungen und unterzeichneten Dokumente vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert werden. Sensible GeschÃ¤ftsunterlagen durchlaufen niemals eine Drittanbieter-Plattform, was die Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzanforderungen vereinfacht, wÃ¤hrend Sie unbegrenzten Dokumentenspeicher und VerarbeitungskapazitÃ¤t erhalten.