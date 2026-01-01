FileGator ist ein Open-Source, selbstgehosteter Dateimanager, der eine Ã¼bersichtliche Web-OberflÃ¤che zum Hochladen, Herunterladen, Organisieren und Teilen von Dateien auf Ihrem Server bietet. Basierend auf einer Flat-File-Architektur ohne DatenbankabhÃ¤ngigkeit lÃ¤uft es als einzelner, schlanker Dienst, dessen Benutzerkonten und Berechtigungen in einer einfachen JSON-Datei gespeichert sind. Rollenbasierter Zugriff ermÃ¶glicht es Ihnen, Admin-, Benutzer- und Gastkonten zu erstellen â€“ jedes mit konfigurierbaren Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Hochladen, Herunterladen, Umbenennen, LÃ¶schen und Archivieren von Dateien.

Das Selbst-Hosten von FileGator auf Ihrem VPS hÃ¤lt alle Dateien auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Speicherplatzkontingente, ohne AbonnementgebÃ¼hren und ohne Drittzugriff auf Ihre Daten. Es lÃ¤uft mit minimalen Ressourcen, wodurch es einfach ist, es neben anderen Diensten bereitzustellen, ohne einen vollstÃ¤ndigen Server fÃ¼r die Dateiverwaltung zu dedizieren.