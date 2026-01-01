Expensave ist eine Open-Source-Anwendung zur Ausgabenverfolgung, die für Einzelpersonen und Familien entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Finanzdaten wünschen. Mit gemeinsamen Ausgabenkalendern, dem Import von Kontoauszügen und Berichten über Ausgabengewohnheiten wandelt sie Rohdaten von Transaktionen in umsetzbare Erkenntnisse um, die Ihnen helfen zu verstehen, wohin Ihr Geld fließt.

Das Selbst-Hosting von Expensave auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Finanzdaten von kommerziellen Servern Dritter fern, eliminiert wiederkehrende Abonnementgebühren und ermöglicht jedem Haushaltsmitglied den Zugriff, ohne Anmeldeinformationen teilen zu müssen – während automatische Backups Jahre der Ausgabenhistorie schützen.