Expensave mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Ausgaben-Tracker für Privatpersonen und Familien zur Überwachung der Ausgabengewohnheiten und zur Verwaltung von Haushaltsbudgets.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Expensave erstellen können
Expensave ist eine Open-Source-Anwendung zur Ausgabenverfolgung, die für Einzelpersonen und Familien entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Finanzdaten wünschen. Mit gemeinsamen Ausgabenkalendern, dem Import von Kontoauszügen und Berichten über Ausgabengewohnheiten wandelt sie Rohdaten von Transaktionen in umsetzbare Erkenntnisse um, die Ihnen helfen zu verstehen, wohin Ihr Geld fließt.
Das Selbst-Hosting von Expensave auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Finanzdaten von kommerziellen Servern Dritter fern, eliminiert wiederkehrende Abonnementgebühren und ermöglicht jedem Haushaltsmitglied den Zugriff, ohne Anmeldeinformationen teilen zu müssen – während automatische Backups Jahre der Ausgabenhistorie schützen.
Wichtige Funktionen von Expensave
Geteilte Ausgabenkalender
Mehrere Nutzer können zum selben Kalender beitragen, was es Familien und Mitbewohnern erleichtert, die Haushaltsbudgettransparenz zu gewährleisten.
Kontoauszugimport
Importieren Sie Auszüge von Finanzinstituten, um Transaktionen automatisch zu erfassen, wodurch die manuelle Eingabe reduziert und vollständige Ausgabenaufzeichnungen sichergestellt werden.
Berichte zum Ausgabeverhalten
Visuelle Analysen schlüsseln Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien im Zeitverlauf auf und decken Muster auf, die Ihnen helfen, intelligentere Budgetentscheidungen zu treffen.
Progressive Web-App
Die mobilfreundliche PWA ermöglicht es Ihnen, Ausgaben sofort von jedem Gerät aus zu erfassen, damit Sie unterwegs keine Transaktion verpassen.
Datenschutzorientiert
Alle Finanzdaten bleiben auf Ihrem eigenen Server – keine Drittanbieter-Analysen, keine Abonnementgebühren und kein Risiko, dass eine kommerzielle Plattform eingestellt wird.
Warum Sie Expensave auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.