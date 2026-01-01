Spree mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source Headless E-Commerce-Plattform zum Erstellen von Multi-Vendor-, B2B- und grenzüberschreitenden Online-Shops.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Spree erstellen können
Spree ist eine vollständig quelloffene Headless-E-Commerce-Plattform, basierend auf Ruby on Rails, die alles von Einzelprodukt-Shops über B2B-Marktplätze für Unternehmen bis hin zu Multi-Vendor-Plattformen antreibt. Sie bietet eine vollständige REST-API, ein TypeScript-SDK und einen produktionsreifen Next.js-Storefront, damit Sie einen vollständig angepassten Online-Shop starten können, ohne das Backend von Grund auf neu entwickeln zu müssen.
Das Self-Hosting von Spree auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Kundendaten, Zahlungsabläufe und den Produktkatalog — ohne Umsatzbeteiligung, Transaktionsgebühren und Anbieterbeschränkungen hinsichtlich der Zahlungs-Gateways oder Fulfillment-Dienste, die Sie verbinden können.
Wichtige Funktionen von Spree
Headless-Architektur
Eine vollständige REST-API und ein TypeScript-SDK ermöglichen es Ihnen, jede Art von Storefront zu erstellen – Next.js, mobil oder benutzerdefiniert – während Spree die gesamte Commerce-Logik im Hintergrund abwickelt.
Multi-Vendor-Marktplatz
Integriertes Lieferantenmanagement ermöglicht es Ihnen, einen Marktplatz mit mehreren Verkäufern, separaten Katalogen und unabhängiger Abwicklung von einer einzigen Installation aus zu betreiben.
B2B-Großhandel
Erstellen Sie Kundengruppen mit individuellen Preisen, Mindestbestellmengen und Zahlungsbedingungen, um den B2B-Großhandel neben Ihrem B2C-Shop ohne eine zweite Plattform zu betreiben.
Grenzüberschreitender Handel
Native Mehrwährungs- und Mehrsprachenunterstützung ermöglicht Ihnen den weltweiten Verkauf, ohne Plugins von Drittanbietern oder länderspezifische Umgehungslösungen.
Volltextproduktsuche
Die Meilisearch-Integration bietet eine fehlertolerante, millisekundenschnelle Produktsuche mit standardmäßig enthaltener Facettenfilterung.
Warum Sie Spree auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.